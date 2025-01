El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que los israelíes deberían ser "expulsados" a Groenlandia, en respuesta al comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a reubicar a los palestinos de Gaza en Jordania o Egipto.

"En lugar de palestinos, traten de expulsar a los israelíes, llévenlos a Groenlandia para que puedan matar dos pájaros de un tiro", expresó el funcionario iraní durante una entrevista exclusiva con Sky News. Es que, con su regreso al poder, Trump expresó su voluntad de hacerse con el control del territorio danés del Ártico, donde se estima que hay grandes reservas de minerales y de hidrocarburos, y que tiene una posición estratégica.

Sumado a esto, Araghchi advirtió a Israel de que no atacara sus instalaciones nucleares, con o sin el respaldo de Estados Unidos. "Cualquier ataque a nuestras instalaciones nucleares se enfrentaría a una respuesta inmediata y decisiva", señaló, aunque aseguró que no cree "que hagan esa locura", ya que eso "convertiría a toda la región en un desastre muy grave".

Al respecto, Irán afirma que sus instalaciones nucleares tienen fines pacíficos. Sin embargo, el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, informó la semana pasada que la república islámica dispone actualmente de unos 200 kg de uranio enriquecido hasta el 60% de pureza, cerca del 90% de grado armamentístico. En esa línea, según la métrica del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Teherán es capaz de producir cinco armas nucleares.

En tanto, Trump manifestó la semana pasada desde el Despacho Oval que "ojalá [la situación nuclear] pueda resolverse sin tener que preocuparse por ello". "Estaría muy bien que se pudiera resolver sin tener que dar ese paso más", expresó, sugiriendo que preferiría una vía diplomática en relación con la situación nuclear de Irán.

En ese sentido, Araghchi indicó que, si bien Irán podría estar dispuesto a reanudar las negociaciones con Estados Unidos, necesitaría más convencimiento, haciendo referencia a la retirada del republicano en 2018 del acuerdo nuclear con la república islámica. Dicho acuerdo, firmado en 2015, debía aliviar las sanciones a cambio de que Teherán limitara su aceleración nuclear. Sin embargo, la retirada de Washington llevó a que Irán aumentara su enriquecimiento de uranio.

Finalmente, el ministro también hizo mención de los apoderados regionales de Irán, Hamás y Hezbollah, afirmando que "han sido dañados", pero están "reconstruyéndose a sí mismos". "Esto se debe a que se trata de una idea, de una causa, de un ideal que siempre estará ahí", manifestó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el sábado un plan para "limpiar" Gaza, proponiendo que Egipto y Jordania saquen a los palestinos del territorio en un intento por crear la paz en Oriente Medio. Además, expresó que el traslado de los habitantes podría ser "temporal o podría ser a largo plazo".

Al describir Gaza como un "sitio de demolición" después de la guerra entre Israel y Hamás, Trump contó que había hablado con el rey Abdullah II de Jordania sobre el tema y que esperaba hablar con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, el domingo. "Me gustaría que Egipto aceptara a la gente. Y me gustaría que Jordania aceptara a la gente", indicó el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One.

Consultado sobre la "limpieza" de Gaza, Donald Trump dijo a los periodistas el lunes que "le gustaría que vivieran en un área donde puedan vivir sin interrupciones, revoluciones y tanta violencia".

"Estamos hablando de probablemente un millón y medio de personas, y simplemente limpiamos todo ese lugar. Ya sabes, a lo largo de los siglos ha habido muchos, muchos conflictos en ese lugar. Y no sé, algo tiene que pasar", continuó. La gran mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza fueron desplazados, a menudo varias veces, por la guerra que comenzó con el ataque del grupo terrorista al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

"Es literalmente un sitio de demolición en este momento, casi todo está demolido y la gente está muriendo allí. Así que prefiero involucrarme con algunas de las naciones árabes y construir viviendas en un lugar diferente donde tal vez puedan vivir en paz para variar", añadió. La ofensiva de represalia de Israel dejó gran parte del territorio palestino en ruinas, con la infraestructura destruida, y las Naciones Unidas estiman que la reconstrucción llevará muchos años.

En octubre, durante su campaña presidencial, Trump dijo que Gaza, devastada por la guerra, podría ser "mejor que Mónaco" si se "reconstruyera de la manera correcta". Al respecto, su yerno y exempleado de la Casa Blanca, Jared Kushner, sugirió en febrero que Israel vaciara Gaza de civiles para liberar el potencial de su "propiedad costera".

"Cuando ves la Franja de Gaza, ha sido un infierno durante tantos años... Siempre ha habido violencia asociada", reafirmó Trump este lunes.

Para los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de Gaza evocaría oscuros recuerdos históricos de lo que el mundo árabe llama la "Nakba" o catástrofe: el desplazamiento masivo de palestinos durante la creación de Israel hace 75 años.

Por otro lado, si bien Israel negó tener planes de obligar a los habitantes de Gaza a desplazarse, algunos miembros de extrema derecha del gobierno apoyaron públicamente la idea de que los habitantes de Gaza abandonen en masa el territorio palestino.

