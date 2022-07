La salud mental de Biden: olvidos, caídas y un mail de Obama que salíó a la luz

La salud mental del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en la mira desde que reapareció en la política e inició su campaña electoral, pero lo que parecía ser solo una estrategia de su, en ese entonces, contrincante, Donald Trump, terminó complicando la imagen del mandatario demócrata, fomentado por los olvidos, errores y caídas del jefe de Estado. Ahora, salió a la luz un mail de Barack Obama en el que defendía a su antiguo vicepresidente.

Luego de que el exmédico de la Casa Blanca, Ronny Jackson, pusiera en duda la capacidad mental de Biden a través de un posteo de Twitter en plena carrera electoral por la Casa Blanca, Obama envió un mail a Jackson defendiendo al referente demócrata y acusándolo de dar un “golpe bajo” al exvicepresidente de los Estados Unidos, según publicó Fox News.

Biden fue vicepresidente de Obama.

“Me he asegurado de no comentar sobre su servicio en la administración de mi sucesor y siempre he hablado muy bien de usted tanto en público como en privado. Siempre nos sirvió bien a mí y a mi familia, y lo he considerado no solo un excelente médico y miembro del servicio, sino también un amigo”, comenzó Obama su descargo vía mail.

El expresidente continuó con sus reproche y manifestó: “Es por eso que tengo que expresar mi decepción por el golpe bajo que le diste a Joe Biden a través de Twitter. No fue profesional y estuvo por debajo del cargo que alguna vez ocupaste”.

Insultaron a Joe Biden en una llamada por la Navidad

Obama opacó a Biden

Más allá de la defensa que realizó furioso Obama, la imagen de Biden se encuentra fuertemente cuestionada debido a sus caídas, errores y actos fallidos que tuvo durante sus meses en la gestión e, incluso, la figura del expresidente demócrata eclipsó en oportunidades al actual mandatario norteamericano.

En un intento de fortalecer la popularidad de Biden, el antiguo mandatario de Estados Unidos regresó a la Casa Blanca para hablar de la Ley del Cuidado de la Salud a bajo precio, impulsada durante su gestión.

“Vicepresidente”, así se refirió Obama a Biden bromeando. Sin embargo, luego de su discurso el referente demócrata captó toda la atención de los presentes y opacó al actual presidente de los Estados Unidos.

Un recorrido por los traspiés de Biden

Tan solo dos meses después de su asunción, Biden cometió su primer traspié e inició así una seguidilla de bloopers que no solo se hicieron virales en las redes sociales, sino que también pusieron en duda su posibilidad de cumplir con sus funciones.

Mientras subía al Air Force One, el presidente norteamericano cayó al suelo al tropezar con un escalón, pero, cuando logró recomponerse, volvió a trastabillar.

En junio de este año, Biden sufrió otra caída en bicicleta. El demócrata paró para hablar con algunas personas que se encontraban en el lugar y se desplomó sobre el suelo al intentar bajarse de la bicicleta.

Más allá de los tropiezos de Biden, la desorientación que tuvo al terminar algunos discursos encendió nuevamente las dudas sobre la salud del presidente de Estados Unidos.

Al terminar de hablar, el demócrata se dirigió hacia la salida del escenario, pero se desorientó a los pocos segundos.

Estas situaciones más la creciente inflación y el faltante de combustible y suministros en el país norteamericano debilitaron la imagen del presidente Biden y pusieron en duda su reelección, de cara a los comicios presidenciales de 2024. En ese sentido, de acuerdo con la última encuesta de Civiqs Poll’s, el índice de aprobación de Biden cayó al 30%, lo que marcó su nivel más bajo hasta el momento.

RdC / ds