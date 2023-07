Lacalle Pou: los dichos de Alberto Fernández fueron por "mala intención, que lo descarto, o ignorancia"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, respondió este lunes a las declaraciones hechas el domingo por Alberto Fernández, quien afirmó que en Montevideo "abren las canillas y el agua no sale". El mandatario uruguayo dijo que su par argentino pudo haber dicho eso "por ignorancia" y por "leer en Internet" la "información incorrecta", pero descartó con diplomacia que se tratara de mala intención.

"El tiempo que nos viene por delante nos enfrenta muchos desafíos y nos da muchas oportunidades. El gran desafío es el cambio climático, ya les aviso. Lo vivimos en la sequía y lo vive Uruguay, donde en Montevideo abren las canillas y el agua no sale", había afirmado Alberto Fernández durante la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en la localidad bonaerense de Saliquelló.

Consultado por esos dichos por la prensa, Lacalle Pou respondió que Alberto Fernández lo dijo "por dos razones: mala intención, que lo descarto, o por ignorancia". "Supongo que es leer en Internet y se entera en seguida si quiere tener la información correcta", dijo el presidente uruguayo, que reveló que ya había hablado con el embajador argentino en Uruguay y que el canciller Santiago Cafiero habló con Fernández.

La crisis del agua en Uruguay

Las palabras de Alberto Fernández llegaron cuando el país vecino atraviesa una emergencia hídrica provocada por la sequía más grave de su historia, que llevó a niveles históricamente bajos las reservas de Paso Severino: al 9 de julio están en 1.565.255 metros cúbicos, un aumento del 14,5% en los últimos cuatro días. La crisis llevó a temer por la escasez de agua apta para su consumo que afectaría a 1.800.000 uruguayos, el 60% de la población total del país.

Para paliar la falta de precipitaciones, Obras Sanitarias del Estado (OSE), la empresa estatal que suministra agua potable en Uruguay , está mezclando desde hace dos meses el agua de Paso Severino con otra de cursos cercanos al Río de la Plata, más salobre por provenir del estuario. Esto obligó a un aumento temporal de los niveles máximos de cloruro y sodio permitidos para el agua.

Edgardo Ortuño, director de OSE, aseguró que la escasez de agua potable es la "situación más crítica" que enfrentó su país. "No hay registro de una dificultad en el abastecimiento de agua potable tan duradera y crítica como la que estamos viviendo", dijo. Y agregó: "Nunca existió un nivel tan bajo de reservas de agua dulce para el abastecimiento de la población metropolitana, están por debajo del 1%".

El pasado viernes, Alberto Fernández se comunicó con su par uruguayo para ofrecer insumos y personal. Lacalle POu explicó que decidió postergar su utilización: "Es bien simple: el ofrecimiento fue formal, lo aceptamos. No sé de dónde sacaron que no acepté. La aceptamos. Sin desmerecer la ayuda, porque no nos podemos andar haciendo los cracs, entre lo que consume Montevideo y parte del área metropolitana, esta ayuda es ínfima. La tenemos por las dudas. Todo ayuda, la agradecemos, aceptamos, pero stand by por si en algún momento la necesitamos".

"Mentira internacional"

Las declaraciones de Alberto Fernández en el acto, que encabezó junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa, fueron criticadas por políticos del oficialista Partido Nacional de Uruguay. "Internacionalizaron la militancia por la sequía", dijo el senador Sebastián Da Silva. Su colega Graciela Bianchi tildó las declaraciones como de "mentira internacional" y "asco también internacional".

En tanto, el director Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, Guzmán Acosta y Lara, dijo que aunque su país está en una "situación difícil producto de una sequía histórica" el agua "por ahora sigue saliendo". "Alberto Fernández en lugar de mentir públicamente debería ocuparse de Argentina, un país cada día más sumergido, pero en el hambre y la pobreza", agregó.

Atento a las críticas vertidas contra el presidente argentino, Lacalle Pou llamó a la mesura y pidió a la dirigencia ser "muy cuidadosos" y "no dar manija afuera". "Porque dar manija afuera puede traer estas cosas para atrás. Es el libre juego de la democracia. La crítica, sobre todo al gobierno, pero hacia afuera cuidarnos mucho. Todo el mundo sabe cómo cuidar al país y desde el lugar que lo tiene que hacer", dijo.

