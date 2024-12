Las FDI irrumpieron en un hospital en la zona norte de la Franja de Gaza

El ejército de Israel confirmó que ha detenido al director de un hospital, al que acusa de ser un colaborador de Hamas, durante una redada en el norte de Gaza que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejó vacío de pacientes y personal el último gran centro de salud de la zona.

“Combatientes del 13º Batallón de la División 401 de Operaciones Especiales, investigadores de la Unidad 504 y fuerzas del Shin Bet bajo el mando de la 162ª División y con guía de inteligencia de Inteligencia Militar y del Shin Betn han completado hoy sábado una operación contra objetivos terroristas en la zona del Hospital Kamal Adwan tras recibir información de inteligencia de que la zona del hospital se ha utilizado de nuevo como bastión terrorista de Hamas y como refugio de terroristas a pesar de los reiterados llamamientos a evitar el uso militar de instalaciones médicas”, explicó el ejército israelí en un comunicado.

Al principio de la operación efectivos de la 401ª Brigada rodearon el hospital y detuvieron a “terroristas ocultos en la zona” y “eliminaron a otros terroristas”. Después las fuerzas del 13º Batallón ingresaron en el hospital y hallaron armas como granadas, pistola, munición y otros materiales militares.

En total fueron detenidos más de 204 “terroristas de Hamas y de Yihad islámica palestina y otros sospechosos elementos terroristas. Algunos se hacían pasar por pacientes y personal sanitario y algunos intentaron escapar en ambulancias”, relató.

El ejército informó que el director del Hospital Kamal Adwan, Hossam Abu Safiyeh, está detenido para ser interrogado bajo sospecha de “ser un operativo terrorista de Hamas” y que la redada ha concluido.

Funcionarios de salud de Gaza, que controla Hamas, y la OMS dijeron ayer que la redada obligó al hospital en Beit Lahia a suspender sus operaciones y llevó a la detención de Abu Safiyeh.

Misiles. También ayer, el ejército informó que interceptó dos proyectiles disparados hacia Israel desde el norte de Gaza, un ataque poco frecuente después de más de 14 meses de guerra de Israel con los militantes palestinos, cuyos principales líderes han sido eliminados.

“Tras las alertas que se activaron a las 16.14 en las zonas de Jerusalén, el Negev Occidental y Shefala, las Fuerzas Aéreas han interceptado dos proyectiles que cruzaban el país desde el norte de la Franja de Gaza”, han publicado en un comunicado oficial.

Por el momento no hay noticia de daños personales ni materiales tras la intercepción, aunque se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, informó el Times of Israel.

El sistema de alerta activó las alarmas de ataque aéreo en localidades como Beit Shemesh y otras cercanas a la Franja de Gaza en un incidente muy poco habitual en las últimas semanas.

Tras el ataque, las Fuerzas Armadas emitieron una orden urgente de evacuación de civiles para la localidad de Beit Hanun, en la zona desde la que se habrían lanzado los dos proyectiles.

“Aviso urgente para los que aún no han evacuado la zona marcada en el mapa, en particular la zona de Beit Hanun. Esta zona ha sido objeto de numerosos avisos previos”, ha indicado el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, el coronel Avichay Adraee.

“Deben evacuar la zona de inmediato y desplazarse hacia el sur, hacia la carretera Saladino. Moverse por otras carreteras los pone en peligro”, advirtió el portavoz israelí.

El lanzamiento confirmaría el argumento de las FDI de que Hamas trata de reorganizar sus fuerzas en el norte de la Franja. Desde el 6 de octubre, las operaciones israelíes en Gaza se han concentrado en el norte, donde están llevando a cabo una ofensiva terrestre y aérea que, según ellos, busca evitar que Hamas se reagrupe.

“El Hospital Kamal Adwan está ahora vacío”, informó la OMS, añadiendo que estaba “horrorizada” por la redada, la última de una serie de ataques contra hospitales durante la guerra.

“El desmantelamiento sistemático del sistema de salud y un asedio de más de 80 días en el norte de Gaza ponen en riesgo la vida de los 75.000 palestinos que permanecen en la zona”, declaró la agencia de salud de la ONU en un comunicado.

El ejército israelí indicó que había “completado una operación dirigida contra un centro de mando de Hamas en el Hospital Kamal Adwan”, lo que llevó a la detención de “más de 240 terroristas en la zona”. Abu Safiyeh está entre los detenidos, confirmó el ejército.

La OMS informó que los 15 pacientes críticos restantes, junto con cincuenta cuidadores y veinte trabajadores de la salud fueron trasladados el viernes al cercano Hospital Indonesio, al que describió como “destruido y no funcional”. Esto planteaba “graves riesgos” para la supervivencia de los pacientes críticos, afirmó.

La agencia de la ONU señaló que los informes iniciales indicaban que algunas áreas del Hospital Kamal Adwan resultaron quemadas y gravemente dañadas durante la redada.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, informó anteriormente que varios miembros del personal médico fueron detenidos junto con Abu Safiyeh.

“Catastrófico”. Uno de los evacuados de Gaza, quien pidió ser identificado solo como Mohammad por razones de seguridad, dijo que algunos evacuados fueron interrogados sobre Hamas. “Cuando comenzamos a salir, el ejército pidió a todos los hombres jóvenes que se quitaran la ropa y caminaran fuera del hospital”, dijo Mohammad, cuyo hermano era paciente allí.

“Ellos (los soldados) se llevaron a decenas de hombres jóvenes, así como a médicos y pacientes, a un lugar desconocido... Los hombres jóvenes fueron interrogados. Les preguntaron sobre combatientes de la resistencia, Hamas y armas”.

Ammar al Barsh, residente de la cercana Jabalia, dijo que la redada en el Hospital Kamal Adwan y sus alrededores dejó docenas de hogares en ruinas. “La situación es catastrófica. No hay servicio médico, no hay ambulancias y no hay defensa civil en el norte”, dijo Barsh.

Antes de la redada, Abu Safiyeh había advertido repetidamente sobre la precaria situación del hospital. El lunes, acusó a Israel de atacar el hospital “con la intención de matar y desplazar por la fuerza a las personas dentro”.

El ejército dijo que había identificado al Hospital Kamal Adwan como utilizado por “terroristas para operaciones militares en Jabalia”. Las tropas llevaron a cabo “actividades precisas” dentro del hospital y localizaron y confiscaron armas, incluidas granadas, armas, municiones y equipo militar, dijo en un comunicado.

Acusaciones de incendio. Antes de comenzar la redada, el ejército dijo que ayudó a evacuar a 350 pacientes, así como a cuidadores y personal médico.

En un comunicado, Hamas desestimó como “mentiras” las acusaciones israelíes de que sus operativos estaban en el hospital. Describió “la evacuación y quema de todos los departamentos del hospital como parte de un plan de exterminio y desplazamiento forzado”.

El Ministerio de Salud de Gaza había citado anteriormente a Abu Safiyeh diciendo que el ejército “prendió fuego a todos los departamentos de cirugía del hospital” y que había “un gran número de heridos entre el equipo médico”.

El ejército ha acusado regularmente a Hamas de utilizar hospitales como centros de mando para ataques contra sus fuerzas durante la guerra. En ocasiones, ha mostrado videos de instalaciones subterráneas donde se almacenaban armas y se ubicaban búnkeres de mando. Hamas ha negado las acusaciones.

La agencia humanitaria de la ONU, OCHA, dijo que el martes el ejército también “aparentemente ingresó al Hospital Indonesio, ordenando a pacientes, cuidadores y personal evacuar a la ciudad de Gaza”. El mismo día, “tanques militares aparentemente atacaron el tercer piso del ala este del Hospital Al Awda, causando pánico”, tras ataques aéreos previos que dañaron las instalaciones, según OCHA.

El exministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, utilizó el mes pasado a Beit Lahia como ejemplo cuando acusó al ejército de “limpieza étnica” en Gaza, comentarios desestimados como “deshonestos” por el partido Likud, al que una vez perteneció.

Un ataque israelí separado en el centro de Gaza mató al menos a nueve palestinos ayer, según la defensa civil de Gaza.