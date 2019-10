Lenín Moreno aseguró que la crisis ecuatoriana "se va a solucionar muy pronto"

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, destacó este miércoles los avances del diálogo con los indígenas y aseguró que la situación "se va a solucionar muy pronto". Las declaraciones se produjeron después de que regresara a la capital del país, Quito, desde Guayaquil, a donde se trasladó el lunes junto a su Gobierno para seguir desde allí la huelga nacional que convocaron sindicatos e indígenas en el marco de las protestas contra la reforma económica del Ejecutivo.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo. Los ecuatorianos somos gente de paz", destacó el mandatario a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. "Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna eso se va a solucionar muy pronto", agregó.

Moreno celebró que tanto los indígenas como el resto de ecuatorianos "estén pensando fundamentalmente en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz". Además, el presidente agradeció a los indígenas por llevar a cabo una "marcha en paz" y por "haberse librado de los elementos perniciosos". "Esos nunca más volverán", manifestó. "Hermanos indígenas, jamás os he ofendido. Nunca os he ofendido, siempre os he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente", dijo Moreno.

La marcha de campesinos e indígenas, en protesta por el alza de hasta 123% de cotizaciones de combustibles a consecuencia de la eliminación de subsidios, resultó menos tensa de lo esperado. Sin embargo, grupos de estudiantes y trabajadores se enfrentaron a piedra con la policía, que empleó gas lacrimógeno para dispersarlos. El líder indígena Salvador Quishpe advirtió que "la movilización está en marcha, no ha terminado".

EEUU acusa a Venezuela

Entre tanto, este miércoles, un alto funcionario del gobierno de Donald Trump afirmó que Venezuela y Cuba están detrás de la crisis. Ecuador, un país rico en petróleo pero lastrado por la deuda, se ha visto sacudido por multitudinarias manifestaciones contra los ajustes económicos pactados por el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un multimillonario préstamo.

"Ecuador es otro problema grave", dijo el alto funcionario estadounidense a periodistas bajo condición de anonimato, cuestionando el "desorden autoritario y económico" que Moreno heredó de su predecesor y exaliado político Rafael Correa, en el poder entre 2007 y 2017. "Como dicen, se gastaron nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro", apuntó sobre el excedente económico del que gozó Correa. Y agregó: "Desafortunadamente, la gente de Correa, con sus amigos en Venezuela y Cuba, está provocando manifestaciones y cierto grado de violencia allí".

Claves de la crisis

El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.

Dos personas murieron -una atropellada por un coche y otra al caerse por un puente, ambos en el marco de las protestas-, decenas resultaron heridas, incluida una persona que perdió un ojo por un perdigón, y cerca de 700 fueron detenidas, de acuerdo con el último balance.

Moreno ofreció diálogo aclarando que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.

D.S.