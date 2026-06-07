León XIV pidió terminar con las “narrativas polarizantes”

El papa León XIV llegó este sábado a Madrid y en la primera jornada de la visita que lo retendrá hasta el próximo viernes en territorio español, pidió poner fin a las “narrativas divisivas y polarizantes”, en un mensaje dedicado al tema de la inmigración, auto que mantiene dividida a la sociedad.

Durante la recepción que le propiciaron los reyes Felipe y Leticia en el palacio real, el sumo pontífice habló durante 15 minutos. Allí se refirió a las guerras activas en el mundo y agradeció la “fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, en referencia a la postura del gobierno español frente a las operaciones bélicas impulsados en Gaza y Medio Oriente. Sobre este tema, León XIV lamentó que el mensaje de la paz “en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador”. En ese sentido se refirió a la proliferación de armas y señaló que “la seguridad (...) madura más bien al aprender, avanzar junto al otro y crecer codo con codo”.

Denuncias de pederastia. Antes de aterrizar en suelo español, el sumo pontífice abordó la cuestión de los abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia, uno de los temas principales de su viaje y con cuyas víctimas prevé reunirse en los próximos días.

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“Los abusos son una llaga todavía abierta”, dijo a los periodistas que formaron parte de la comitiva papal.

En el discurso de recepción en el Palacio Real, el rey de España remarcó la “claridad y firmeza” del papa frente a los casos de pederastia y aseguró que sus palabras “son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido”.

El Defensor del Pueblo español estima que desde 1940, más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones sexuales por parte de religiosos católicos.

Por este motivo a finales de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Iglesia española firmaron un acuerdo para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

“Chispa de la nueva humanidad”. La última parada del papa fue al atardecer, cuando presidió la vigilia de oración con los jóvenes en la plaza de Lima, en las inmediaciones del estadio Bernabéu. Desde el escenario montado en la vía pública, los instó a cultivar el silencio en un mundo saturado de mensajes.

“En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece”, señaló mientras advirtió sobre los peligros de las redes sociales.

“Muchas cosas en las redes nos engañan, nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad. Dios es verdad” aseguró.

Frente a una audiencia de 500.000 jóvenes, el papa los interpeló directamente para que se conviertan en “protagonistas del cambio”, desde sus acciones cotidianas. En ese sentido, los animó a ser la “chispa de una humanidad nueva” frente a “la violencia de la guerra y la mentira”.

Horas atrás, antes de aterrizar había dicho estar complacido con los reportes que indicaban un aumento del interés de los jóvenes en la religión.

”Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo”, dijo con una sonrisa en referencia al artista puertorriqueño, que actúa estos días en Madrid. Y así fue. Con las calles desbordadas por la juventud, León XIV cerró su primera jornada en Madrid.

Hoy la visita papal continuará con una agenda igualmente intensa. Por la mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará las llaves de la ciudad.

Más tarde, desde las 10 presidirá en Cibeles una misa multitudinaria con procesión del Corpus Christi. A las 16.30 se reunirá de forma privada con la Orden de San Agustín en la Nunciatura. Concluirá su segundo día con un acto que iniciará a las 18.00 en el Movistar Arena donde participará de un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

El lunes, el sumo pontífice irá al parlamento español donde dará un discurso frente a los parlamentarios, en una visita inédita.

El martes partirá hacia Barcelona donde le espera una agenda que culminará con una misa en la Basílica de la Sagrada Familia.

Al día siguiente, el papa volará a las Islas Canarias frente a las costas africanas donde se reunirá con migrantes.