Liberan presos por coronavirus en Ecuador, Colombia y Afganistán

Argentina no es el único país de América Latina, África o Asia donde el colapso y hacinamiento de las cárceles se transformó en un cóctel letal en el contexto de la pandemia. Ecuador, Perú, Colombia y Afganistán, entre otros países, decidieron liberar presos para evitar que el coronavirus se propague más rápidamente en las cárceles.

Un sangriento motín en Lima, en el penal Castro Castro, dejó nueve muertos y 67 heridos, desnudando la fragilidad humanitaria en las cárceles peruanas. Allí hay, al menos, 600 detenidos y 213 penitenciarios que dieron positivo de Covid-19. Entre ellos, destaca el caso de Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta Humala, que purga una condena de 19 años por un intento de golpe de Estado que culminó con seis muertos.

Un mensaje desesperado de Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori y detenida por el caso Odebrecht, reveló la magnitud del drama en los penales peruanos. “Hay muchos internos con síntomas que no tienen la atención que necesitan. Lo ocurrido con Antauro Humala es solo un ejemplo de lo que estamos viviendo. No es posible que no haya sido trasladado a un hospital”, publicó en sus redes sociales.

Ecuador, en tanto, optó por reducir en un cuarto su sobrepoblación carcelaria, luego que murieran dos detenidos y tres guardias por coronavirus. Antes de la pandemia, las cárceles ecuatorianas tenían un 40% de sobreocupación, que bajó durante la emergencia al “31,6%”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en conferencia de prensa. La reducción de presos se consiguió "con una mejor reorganización y también con algunas medidas sustitutivas en los casos de delitos menores".

El presidente de Colombia, Iván Duque, también firmó un decreto para reducir el hacinamiento de las cárceles y evitar la propagación de la Covid-19. Según la medida, quedarán en libertad transitoria y domiciliaria más de 4.000 presos. La medida beneficia a quienes hayan cumplido un 40% de su pena, a presos mayores de 60 años, a quienes tengan “enfermedades de riesgo” o discapacidades, y a mujeres lactantes o con hijos menores de tres años.

Según un artículo de PERFIL, en los últimos años aumentó en América Latina la población carcelaria, con un incremento subsiguiente de las enfermedades, la violencia y la tasa de reincidencia de los delincuentes.

El caos en las prisiones no es patrimonio único de la región. En Afganistán serán liberados 12.400 prisioneros para evitar una propagación del virus. “El presidente Ashraf Ghani emitió un decreto que ordena la liberación de 12.399 detenidos”, anunció el centro de prensa del gobierno. A fines de marzo, Afganistán había anunciado la excarcelación de 9.000 a 10.000 prisioneros "en diez días" por las mismas razones. Pero no todos han sido liberados todavía.