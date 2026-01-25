Alex Honnold subió este domingo el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas ni equipo de seguridad, una hazaña que atrajo a cientos de espectadores en la base de la torre y a muchos más en una transmisión en vivo de Netflix.

El escalador estadounidense de 40 años ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cando escaló "El Capitán" del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito.

El domingo subió el Taipéi 101, de 508 metros de altura, mientras una multitud se congregó en tierra y lo aplaudió constantemente. Honnold es la primera persona en escalar el Taipéi 101 sin cuerda, arnés ni red de seguridad, pero no el primer en escalar el edificio.

El desafío titulado "Skyscraper Live" (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse en vivo el sábado en Netflix, pero fue aplazado por el mal tiempo. "Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos", declaró Honnold en un video promocional divulgado el martes en la página de Facebook de Netflix.

El escalador tardó una hora y media para alcanzar la cima, donde se le observó con los brazos levantados mirando al público abajo. En 2004, Alain Robert, llamado "el Hombre Araña Francés" fue el primero en escalar el Taipéi 101, pero lo hizo en condiciones lluviosas con ayuda de cuerdas de seguridad.

El inicio de la escalada: 2 minutos y sonrisas

Más arriba: 16 minutos y una estructura redondeada para pisar

Concentración: 32 minutos y ya supera edificios de los alrededores

Valentía y amor: 44 minutos y su esposa, Sanni McCandless, lo saluda por una ventana

Viento en las alturas: 1 hora y 9 minutos, los fans enloquecen y dan ánimo a Honnold

Pequeño descanso: 1 hora y 17 minutos, el escalador está cerca de la cima y disfruta

Escalofriante: 1 hora y 25 minutos, Honnold cuelga del edificio sin usar las manos

Histórico: 1 hora y 31 minutos, llega a la cima del Taipéi 101

Momento selfie: Honnold se relaja en la punta del edificio de 508 metros de altura

Cámara rápida: el osado ascenso completo de Honnold

