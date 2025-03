Lula da Silva, firme tras el procesamiento de Bolsonaro: "Que se haga justicia"

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue procesado este miércoles por el Supremo Tribunal de su país por el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, apenas tres meses después de perder las elecciones. Desde Tokio, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió "que se haga justicia".

Tras la decisión unánime de los cinco jueces del Tribunal, el líder de la ultraderecha brasileña será sometido a juicio en el que, si se comprueba su culpabilidad, podría recibir una pena de prisión de entre 12 y 40 años. Los indicios señalan a Bolsonaro como responsable del intento de golpe, un plan que contemplaba los asesinatos de Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, pero que no se llevó a cabo por la resistencia de algunos mandos militares.

"Solo espero que la Justicia haga justicia. Si en los autos del proceso (Bolsonaro) fuera inocente, que sea declarado inocente. Si fuera culpable, que sea castigado", opinó Lula en el último día de su visita a Japón, donde busca estrechar lazos comerciales luego de la política arancelaria implementada por Donald Trump contra los productos cariocas.

"Es visible que el expresidente intentó dar un golpe en el país, que intentó contribuir con mi asesinato, con el asesinato del vicepresidente (Geraldo Alckmin), y todo el mundo sabe lo que sucedió", agregó Lula, al msmo tiempo que señaló que si "demuestra que es inocente queda libre, (pero) como él no tiene cómo probar que es inocente, como no tiene cómo probar que no intentó dar golpe, intenta hacer provocaciones en la sociedad brasileña".

En sus últimas declaraciones, Bolsonaro insiste con que se candidateará para las próximas elecciones, cosa que no podría realizar porque sobre él pesa un impedimento hasta el 2030 por haber desconocido los resultados electorales de 2022. En la semana previa al dictamen del Tribunal logró reunir a alrededor de 20.000 seguidores en un acto en Río de Janeiro donde prometió: “Preso o muerto yo seré un problema” para la política de su país.

Lula da Silva en Japón por los aranceles de Donald Trump

En tanto, mientras recorre países de Asia, Lula da Silva reafirmó este jueves que su país no puede permanecer "quieto" ante los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

"No podemos quedarnos quietos creyendo que solo ellos tienen razón y que solo ellos pueden gravar otros productos", declaró Lula ante la prensa en el cierre de su visita a Tokio, Japón. El presidente brasilero espera compensar las pérdidas que le impone a su economía la suba arancelaria de Estados Unidos a sus productos con el estrechamiento de lazos comerciales con distintos países de Asia, por lo que hoy se reunirá con autoridades de Vietnam.

En el caso de Japón, Brasil ya tiene un fuerte vínculo que se propone reforzar. De acuerdo a lo informado en ediciones anteriores por la corresponsal de PERFIL, Eleonora Gosman, la relación comercial entre ambos países implicó el intercambio de “11.000 millones de dólares en 2024, con un superávit comercial a favor de los brasileños de 145 millones”.

Gosman además explicó que “las exportaciones al mercado japonés se componen de carne de aves, carne porcina, celulosa, café, mineral de hierro y aluminio. Precisamente estos dos últimos ítems que hoy son vendidos a Estados Unidos, deben perder ese mercado a partir del 2 de abril próximo cuando entren en vigencia los aranceles de 25% decididos por el jefe de la Casa Blanca”.



