Filtración de planes de guerra: la Casa Blanca está bajo presión y Trump, muy enojado con su asesor

El presidente estadounidense Donald Trump "sigue confiando" en su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, a quien calificó como un "buen hombre" que continuará haciendo un "buen trabajo".

Trump apoyó a Waltz en una reunión con embajadores en la Casa Blanca y dijo que la culpa la tenía la tecnología no perfecta: "Es un hombre muy bueno. Ese hombre al que criticas tan duramente es muy bueno", dijo Trump. "Es un hombre muy bueno y seguirá haciendo un buen trabajo".

Pero detrás de escena, el presidente no fue tan generoso. "El presidente estaba enojado porque Waltz pudiera ser tan estúpido", dijo una fuente de la Casa Blanca a Político.

Trump se se enojó cuando descubrió que Waltz incluyó al editor en jefe de The Atlantic en un chat de texto grupal del plataforma de mensajería Signal donde altos funcionarios planeaban un ataque contra terroristas hutíes en Yemen y en el que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, proporcionó detalles muy específicos antes de que se llevaran a cabo el 15 de marzo.

El citado medio dice que Trump estaba particularmente furioso porque Waltz tuviera el número de Goldberg en su teléfono, ya que el presidente siente desprecio particular por el periodista desde que, en septiembre de 2020, este informó que el magnate llamó a los soldados estadounidenses caídos "tontos" y "perdedores".

Una fuente de la Administración Trump también dijo que la relación de Waltz con el círculo íntimo del presidente está tensa desde hace mucho tiempo y que los leales al movimiento "MAGA" ven al asesor de seguridad con escepticismo ya que anteriormente trabajó para el ex vicepresidente Dick Cheney, un destacado "neoconservador".

En la Casa Blanca, Waltz negó conocer a Goldberg. "Hay muchos periodistas en esta ciudad que se han hecho famosos inventando mentiras sobre este presidente, ya sea el engaño de Rusia o inventando mentiras sobre las familias Gold Star", dijo Waltz a los periodistas.

"Y a este en particular, nunca lo he conocido, no sé, nunca me he comunicado con él. Y lo estamos investigando, analizando cómo diablos entró en esta sala".

Pero Goldberg había escrito en el artículo que había conocido a Waltz -quien reconoció el lunes haber creado el grupo de chat- años atrás, cuando este era congresista de Florida.

"Me encontré con él en el pasado, y aunque no me pareció particularmente extraño que pudiera acercarse a mí, sí pensé que era un tanto inusual, dada la relación conflictiva de la administración Trump con los periodistas y la fijación periódica de Trump en mí específicamente", escribió Goldberg en The Atlantic.

La Casa Blanca se halla bajo presión desde que estalló el escándalo, tras la publicación de The Atlantic el pasado domingo.

En el primer artículo, titulado "La administración Trump me envió por error sus planes de guerra", Goldberg describía cómo había sido añadido por error a un grupo de discusión en Signal, en el que los más altos cargos del gobierno, incluidos los jefes del Pentágono y la CIA, conversaban sobre futuros ataques contra los hutíes, aliados de Irán.

"1215: despegan los F-18 (primer grupo de ataque)", escribió Hegseth en este grupo de chat. "El objetivo terrorista está en su zona conocida", escribió el 15 de marzo, en estilo telegráfico, el secretario de Defensa. "1410: Se LANZAN más F-18 (2º paquete de ataque)", escribe el jefe del Pentágono en un momento dado. "1415: Drones de ataque en el objetivo (AQUÍ ES CUANDO CAERÁN DEFINITIVAMENTE LAS PRIMERAS BOMBAS)".

El segundo artículo incluye capturas de pantalla de mensajes del secretario de Defensa, con los horarios de los ataques planeados, dos horas antes de que tuvieran lugar. La revista informa haberse puesto en contacto con funcionarios del gobierno después de que se hicieran estas declaraciones para preguntarles si estaban de acuerdo con la publicación de mensajes más específicos que los mencionados en el primer artículo.

"No había detalles, no había nada ahí que comprometiera (la operación) y no tuvo impacto en el ataque, que fue un gran éxito", comentó Donald Trump en una entrevista publicada el miércoles con el podcasterer Vince Coglianese. Pero la Casa Blanca comenzó investigar cómo se pudo producir la filtración y Elon Musk, asesor cercano de Trump, propuso que sus "expertos técnicos" lo averigüen.

Hegseth se defendió diciendo que "hizo su trabajo" al proporcionar "información en tiempo real" sobre el ataque, pero los demócratas están insistiendo en que "alguien tiene que caer". "Pete Hegseth debe ser despedido inmediatamente si no tiene el coraje de admitir su error y dimitir", exigió el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en la CNN.

Dave Portnoy, un comentarista conservador muy influyente, pidió al gobierno de Trump que asuma "su responsabilidad". "Alguien tiene que caer y para mí es Mike Waltz", declaró en un video en la red social X. El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, también reconoció un "gran error".

Un coro de senadores demócratas pidió el miércoles que Hegseth renunciara inmediatamente después de que surgieran los detalles de los chats. Tammy Duckworth, miembro del comité de servicios Armados del Senado lo llamó "mentiroso". "Se trata claramente de información clasificada que filtró por negligencia", agregó.

Los senadores de Arizona Mark Kelly y Rubén Gallego afirmaron que Hegseth había sido descuidado al compartir información confidencial en Signal, una plataforma de mensajería no segura.

"El incidente de Signal es lo que sucede cuando tienes al Secretario de Defensa menos calificado que hayamos visto jamás", escribió Kelly en X. "Tenemos suerte de que no le haya costado la vida a ningún militar, pero por la seguridad de nuestras fuerzas armadas y de nuestro país, el Secretario Hegseth debe renunciar", agregó.

"¡Esto podría haber causado la muerte de nuestros hombres y mujeres!", escribió Gallego en redes sociales. "El Secretario de Defensa debe dimitir. La incompetencia y el encubrimiento son vergonzosos".

Pete Hegseth ironizó en X diciendo que, a falta según él de los pormenores, "son planes de guerra realmente mediocres".

En una respuesta mordaz, Hegseth escribió en redes sociales: "Bueno, aclaremos esto. The Atlantic publicó los supuestos 'planes de guerra', y esos 'planes' incluyen: Sin nombres. Sin objetivos. Sin ubicaciones. Sin unidades. Sin rutas. Sin fuentes. Sin métodos. Y sin información clasificada. Son unos planes de guerra de mierda".

Hegseth se burló de la caracterización que hizo Goldberg de la información contenida en los textos como un "plan de guerra": "Esto solo demuestra una cosa: Jeff Goldberg nunca ha visto un plan de guerra ni un 'plan de ataque' (como lo llama ahora). Ni de cerca», escribió en X.

El asesor dijo que él y su equipo estaban visitando a los comandantes del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos y hablando con miembros de las fuerzas armadas: "Seguiremos haciendo nuestro trabajo, mientras los medios de comunicación hacen lo que mejor saben hacer: difundir bulos", escribió.

