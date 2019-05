Maduro al periodista de Univisión: "Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación"

El canal estadounidense Univisión Noticias recuperó el video de la entrevista que el periodista Jorge Ramos realizó en febrero al líder chavista Nicolás Maduro en el palacio presidencial de Caracas. Dicho reportaje fue suspendido a los 17 minutos después de que el presidente se sintiera incómodo con las preguntas y, acto seguido, ordenó la detención del periodista y su equipo así como la incautación de todo su equipo. Según Ramos, una “fuente confidencial” le hizo llegar el video.

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo Maduro al periodista cuando este le entregó una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizan en Venezuela. En el fragmento publicado este jueves Maduro le explica en tono nervioso que esos presos no son políticos, sino que fueron detenidos por la Justicia después de distintos alzamientos y ataques contra su persona.

En el resto de la entrevista, que será transmitida por Univisión el próximo domingo, muestra a un Nicolás Maduro especialmente molesto, sobre todo cuando el periodista se refirió a él como “dictador”. “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, le dijo Ramos. Agitando una copia en miniatura de la Constitución, Maduro le reprochó: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.

El video que puso nervioso a Maduro y por el que se detuvo a periodistas de Univisión

A lo largo de los 17 minutos de reportaje, Maduro se negó a opinar sobre el apoyo que más de 50 gobiernos del mundo dieron al líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó, además de hablar sobre las denuncias de fraude en las presidenciales de abril de 2013, el adelanto de comicios en 2018, sin la participación de la oposición y ni supervisión internacional. “Tienes que ser un poco más equilibrado. Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge”, le reprochó Maduro.

“He aceptado tu entrevista porque sabía que iba a ser así”, dice Maduro, aunque en todo momento se mostró nervioso. Cuando Jorge Ramos intentó mostrarle un video en el cual se ve a un grupo de personas comiendo basura en Caracas, Maduro se ofendió: “Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego”. “Poco después llegó el ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, y dijo que ellos no autorizaban esa entrevista y nos confiscaron nuestras cuatro cámaras y todo nuestro equipo. También nos pidieron nuestros celulares”, relató Ramos una vez liberado.

ARCHIVO | Jorge Ramos, detenido por Maduro: "fue prueba del abuso que los periodistas venezolanos padecen"

Según el relato del periodista, publicado en febrero, “antes de salir, me metieron en un cuarto de vigilancia junto con la productora María Guzmán. Ahí nos volvieron a pedir los celulares y, al negarnos, apagaron la luz del cuarto y entraron varios agentes que nos arrancaron los celulares, mi backpack y nos revisaron hasta los calcetines. Bajo amenazas nos pidieron los códigos de los teléfonos. No les di el mío pero lo abrí para que lo revisaran. Estuvimos detenidos por las fuerzas de seguridad del Palacio de Miraflores por más de dos horas”.

Entrevistado este jueves por Vanity Fair, Jorge Ramos contó: "Nos salvó Twitter. Antes de que nos quitaran los teléfonos, la productora pudo hacer una llamada a nuestro jefe y se creó una tormenta de tuits y 45 minutos después les dije a los agentes que nos detenían si habían visto su cuenta de Twitter. Si no hubiera sido por Twitter posiblemente estaríamos allí todavía". "Hugo Chávez sí aguanto las entrevistas que le hice, Maduro no", recordó el periodista.

D.S.