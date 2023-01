Nicolás Maduro, sus protegidos "narcosobrinos" y los vínculos con el Cartel de los Soles

Desde que cancelara su viaje a la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC, el líder venezolano Nicolás Maduro esgrimió una larga lista de obstáculos que se le presentaron: "conspiraciones", "persecución", "embocadas".

Este miércoles se conoció, además, un audio en el que culpó a "la Embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el partido judicial", a los que acusó de participar en algo "grueso, grueso" en su contra.

En el mensaje grabado, que aún no fue validado por las autoridades venezolanas, Maduro parece apuntar directamente contra la presidenta del PRO al decir: "Estaba coordinado desde la Embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el partido judicial. Era algo más grueso... grueso grueso. Confirmado. Y bueno, era entrar en combate en territorio distinto al de Venezuela".

En el audio, Maduro dijo que tenía "fuentes de inteligencia de primer nivel" en la Ciudad de Buenos Aires e, incluso, aseguró que estos informantes le han "salvado la vida varias veces".

Franqui Flores y Efraín Antonio Campo Flores fueron arrestados en 2015 en Haití en una operación antidroga de la DEA y trasladados a Nueva York para ser juzgados.

Maduro dijo que no vino a la Cumbre de la CELAC en Argentina porque lo querían emboscar

"Tengan confianza en que la decisión que se tomó fue la correcta, valorando objetivamente todos los elementos que teníamos de fuentes de inteligencia que nunca nos han fallado. Fuentes de inteligencia de primer nivel. Que como saben no puedo ni siquiera sugerir de dónde vienen las fuentes de inteligencia, pero son muy poderosas. Me han salvado la vida varias veces. Y veníamos evaluándolo estos días... veníamos evaluando eso".

Para Patricia Bullrich, sin embargo, el asunto no era tan complejo: "No pudo tocar suelo argentino por narco y violador de los derechos humanos". "Hay un pedido de captura a Nicolás Maduro por la participación en el Cartel de Los Soles", explicó la presidenta del PRO, quien el lunes presentó una denuncia ante la DEA para advertir a la agencia estadounidense de la presencia del gobernante chavista.

"Siento que su insulto demuestra el triunfo logrado. Al nombrarme enaltece mi decisión de impedir que toque suelo argentino", dijo.

Qué vínculos tiene la familia de Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles

La fiscalía presentó una conversación grabada en noviembre de 2015 en Honduras, en la que Franqui Flores, hablando con agentes encubiertos de la DEA, vinculó a Diosdado Cabello -el actual número 2 del chavismo- con el Cártel de los Soles.

Los vínculos de la familia de Maduro con el narcotráfico son conocidos en Venezuela después de que los sobrinos de su esposa, Franqui Flores y Efraín Antonio Campo Flores, fueran arrestados en 2015 en Haití en una operación antidroga y trasladados de inmediato a Nueva York para ser juzgados.

Los jóvenes habían viajado a Haití en un avión privado y con pasaporte diplomático venezolano para ultimar detalles con su contacto sobre el envío de la cocaína. La droga sería enviada de Venezuela a Honduras y de allí a Estados Unidos.

Los sobrinos de Maduro fueron arrestados en Haití a finales de 2015 y llevados a Estados Unidos en el marco de una operación de la DEA. La primera dama venezolana Cilia Flores dijo que la DEA "secuestró" a sus sobrinos y que todo era una "venganza" para desprestigiar su candidatura en las elecciones parlamentarias de ese año.

Durante el juicio, uno de los detenidos declaró que el dinero de la operación de tráfico de droga sería usado para la campaña parlamentaria de su tía, pero después retiró su declaración. "Sé que dije eso, pero en realidad fue solo por la plata", se lee en los documentos del caso.

Maduro confirmó que no viene a Argentina: "Pretenden montar un show deplorable"

"¿Dicen que él es el jefe del Cártel de los Soles?", preguntó el agente. "Dicen que él es el jefe. Sólo rumores. No, no, de verdad que no lo sé. Pero el carajo me dice que él está bueno de presidente", respondió el sobrino de Maduro.

En otra conversación, grabada un mes antes en Caracas, Efraín Campo Flores reconoció: "En Venezuela operan el Cártel de los Soles [controlado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas] y por otro lado la gente del Gobierno, que eran unos ejecutivos del Gobierno que habían estado trabajando [traficando droga] y entre todas las personas se encargaron de fumigar [eliminar] todo aquel que intentaba entrar a trabajar al país".

Al año siguiente los sobrinos del dictador, de 31 y 32 años, fueron declarados culpables por un jurado y condenados a 18 años de cárcel en Estados Unidos (de los cuales cumplieron siete) por delitos de tráfico de droga y en 2022 recibieron una amnistía del presidente Joe Biden.

En octubre del año pasado, Biden anunció la puesta en libertad de siete ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela a cambio de los dos sobrinos de Cilia Flores, la mujer del presidente de Venezuela.

Cinco de estos estadounidenses son antiguos directivos de la petrolera Citgo Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Pereira, quienes fueron detenidos en noviembre de 2017.

Silvina Giudici: "Si Maduro venía podría haber ocurrido, no un tiroteo, pero sí un combate"

También fueron liberados Matthew Heath, un antiguo marine de Tennessee detenido en 2020 en Venezuela por supuestos delitos relacionados con armas, y Osman Khan, originario de Florida, detenido en enero de 2022 por entrar ilegalmente en el país desde Colombia.

Los siete estaban "injustamente detenidos" en Venezuela, dijo Biden. En Caracas, el chavismo que "se ha logrado la liberación de dos jóvenes venezolanos injustamente apresados" en Estados Unidos.

Pero la liberación no fue celebrada en Venezuela y el dirigente opositor Juan Guaidó denunció que el acuerdo entre Estados Unidos y el régimen chavista "simplemente el beneficio de su entorno".

"Una vez más la dictadura de Maduro evidencia que no le interesan los venezolanos, sino simplemente el beneficio de su entorno al pedir a narcotraficantes a cambio de rehenes", dijo entonces Guaidó. "Se ratifica que en Venezuela opera un sistema criminal que amenaza al hemisferio", remarcó.