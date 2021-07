Marruecos invertirá US$ 500 millones en la fabricación de vacunas contra el Covid-19

Marruecos anunció este lunes 5 de julio planes que producirá localmente la vacuna contra el Covid-19, entre otras vacunas, para potenciarse como una nación líder en biotecnología.

Una de las vacunas contra el coronavirus que produciría Marruecos sería la producida por Sinopharm, informó la agencia de noticias MAP, y agregó que pronto podrían producirse cinco millones de dosis por mes. El país del norte de África aumentará gradualmente su capacidad en las últimas etapas del proyecto.

La agencia dijo que Marruecos y el laboratorio chino Sinopharm firmaron un memorando de cooperación con ese propósito, en una ceremonia a la que asistió el rey Mohammed VI.

El proyecto de relleno y fabricación en Marruecos involucrará una inversión de alrededor de US$ 500 millones, pero aún no se informó cuándo comenzará la producción. La idea es que Marruecos pueda asegurar la autosuficiencia en el sector del "fill and finish".

La declaración del gabinete real señaló que el lanzamiento del proyecto sigue a las conversaciones entre el rey Mohammed VI y el presidente chino Xi Jinping el 31 de agosto de 2020. La convocatoria se centró en la asociación de Marruecos y China para combatir la pandemia.

"Marruecos está dando un paso más en la realización de la visión real para una gestión eficaz y proactiva de la crisis pandémica y sus consecuencias", dijo el comunicado del gabinete real.

Alrededor de 9,1 millones de los 36 millones de habitantes de Marruecos han recibido dos dosis de vacunas Covid desde que comenzó la campaña de inoculación en enero. El país está utilizando los jabs de Sinopharm y AstraZeneca. Ha registrado 534.797 infecciones por coronavirus, incluidas 9,329 muertes.

JD / ds