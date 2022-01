Misión china de exploración halló evidencias de que hay agua en la Luna

Muestras que recogió la misión china de exploración Chang'E-5 señalan la existencia de agua en la Luna, afirmó el martes 11 de enero el equipo de investigación dirigido por el Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias.

La información fue publicada en la revista Science Advances. Dicho avance apoya los hallazgos anteriores de que el agua podría ser relativamente abundante en la Luna, ligada a los minerales del “regolito”, capa superior de polvo y escombros de la superficie lunar.

La misión china de exploración Chang'E-5 alunizó en diciembre de 2020.

El módulo Chang'E-5 alunizó en diciembre de 2020 en el Oceanus Procellarum, un antiguo mar de lava situado en el margen oeste de la Luna. Ese mismo mes regresó a la Tierra 2 kilos de muestras se sirvieron para respaldar el descubrimiento, reseñó El Confidencial.

La Academia China de Ciencias indicó en un comunicado que el suelo lunar del lugar de aterrizaje contiene menos de 120 partes por millón de agua, lo que coincide con el análisis preliminar de las muestras devueltas de Chang'E-5.

Una roca ligera y vesicular con pequeñas cavidades esféricas que también analizaron los científicos evidenciaron una absorción mucho más fuerte, correspondiente a una estimación de unas 180 partes por millón de agua.

Esto, según indica el mismo medio periodístico antes mencionado, sería prueba suficiente de que "la cantidad de agua bajo el suelo podría ser aún mayor”. El descubrimiento, sin embargo, indica que la abundancia es increíblemente seca, según los estándares de la Tierra.

Detectan moléculas de agua que se mueven en la superficie de la Luna

Asimismo, extraer el agua no sería fácil, por lo que esto no significa que las futuras misiones a la Luna dispongan de una fuente de agua fácil de manejar. No obstante, si se puede conseguir una gran cantidad de esta materia húmeda en la Luna.

En consecuencia, proporcionará a las futuras misiones no solo una fuente de posible agua potable, sino también oxígeno e hidrógeno que pueden utilizarse para producir aire para respirar, combustible para cohetes y la materia prima para una asombrosa variedad de procesos industriales, reportó New Atlas.

VF/JFG