La cifra del horror va en aumento: más de 7.800 muertos por el terremoto en Turquía y Siria

Los equipos de rescate en Turquía y el norte de Siria luchan contra el reloj y el frío para buscar entre los escombros a supervivientes del violento terremoto del lunes, cuyo balance ya superó los 7.800 muertos.

La última cifra mostró 5.894 personas muertas en Turquía y al menos 1.932 en Siria, para un total combinado de 7.826 muertes, pero se teme que el número de víctimas aumente inexorablemente, y los funcionarios de la OMS estiman que pueden haber muerto hasta 20.000.

En Turquía, donde se decretó el "estado de emergencia" durante tres meses", el número de muertos se elevó a 5.434, según el último balance de las autoridades, mientras que en Siria murieron al menos 1.872 personas, lo que suma un total de 7.306 víctimas mortales.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) informó que al menos 31.077 personas resultaron y que más de 6.200 edificios quedaron completamente destruidos, principalmente como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el país la madrugada del lunes y de un posterior sismo de magnitud 7,6.

Por otro lado, el terremoto dejó más de 1.449 heridos en las zonas de Siria controladas por las autoridades (provincias de Alepo, Hama, Latakia, Tartus y las zonas de Idlib en manos de las fuerzas gubernamentales), según datos del Ministerio de Sanidad sirio recogidos por la agencia estatal siria de noticias Sana.

En base a los mapas de la zona afectada, una responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Adelheid Marschang, indicó que "23 millones de personas están expuestas" a las consecuencias del terremoto, "incluyendo cinco millones de personas vulnerables".

Los temblores que infligieron más sufrimiento en una zona fronteriza, ya plagada de conflictos, dejaron a la gente en las calles quemando escombros para tratar de mantenerse calientes mientras comenzaba a llegar la ayuda internacional a las zonas castigadas por el terremoto y sus réplicas.

Pero han surgido algunas historias de supervivencia extraordinarias, incluida la de un bebé recién nacido que fue rescatado con vida de los escombros en Siria, todavía atado por su cordón umbilical a su madre, quien murió en el terremoto del lunes.

"Escuchamos una voz mientras cavamos", dijo Khalil al-Suwadi, un pariente. “Limpiamos el polvo y encontramos a la bebé con el cordón umbilical (intacto) entonces lo cortamos y mi prima la llevó al hospital”. La bebé es la única sobreviviente de su familia inmediata, el resto de los cuales fueron asesinados en la ciudad rebelde de Jindayris.

El sismo de magnitud 7,8 ocurrió el lunes mientras la gente dormía, derribó miles de estructuras, atrapó a un número desconocido de personas y potencialmente impactó a millones. Cientos de edificios se derrumbaron, dejando parte de la devastación más intensa cerca del epicentro entre las ciudades turcas de Gaziantep y Kahramanmaras.

"Los niños se están congelando"

Docenas de naciones, incluidos Estados Unidos, China y los Estados del Golfo, se comprometieron a ayudar, y los equipos de búsqueda y los suministros de socorro comenzaron a llegar por aire. Sin embargo, las personas en algunas de las áreas más afectadas dijeron que sentían que se las había dejado solas.

"No puedo recuperar a mi hermano de las ruinas. No puedo recuperar a mi sobrino. Mire por aquí. No hay ningún funcionario estatal aquí, por el amor de Dios", dijo Ali Sagiroglu en la ciudad turca de Kahramanmaras. "Hace dos días que no vemos el estado por aquí... Los niños se están congelando del frío", agregó.

Una tormenta de invierno agravó la situación al dejar muchas rutas, algunas de ellas dañadas por el terremoto, casi intransitables, lo que ha provocado atascos de tráfico que se extienden por kilómetros en algunas regiones.

La lluvia fría y la nieve son un riesgo tanto para las personas obligadas a abandonar sus hogares, que se refugiaron en mezquitas, escuelas o incluso paradas de autobús, como para los sobrevivientes enterrados bajo los escombros.

"Ahora es una carrera contra el tiempo", dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Hemos activado la red de equipos médicos de emergencia de la OMS para brindar atención médica esencial a los heridos y más vulnerables", agregó.

23 millones de personas podrían verse afectadas

La OMS advirtió que hasta 23 millones de personas podrían verse afectadas por el gran terremoto e instó a las naciones a enviar rápidamente ayuda a la zona del desastre.

La Media Luna Roja Siria hizo un llamado a los países occidentales para que levanten las sanciones y brinden ayuda, ya que el gobierno del presidente Bashar al-Assad sigue siendo un paria en Occidente, lo que complica los esfuerzos de ayuda internacional.

Washington y la Comisión Europea dijeron el lunes que los programas humanitarios apoyados por ellos estaban respondiendo a la destrucción en Siria.

"Toda mi familia está ahí abajo: mis hijos, mi hija, mi yerno... No hay nadie más para sacarlos", dijo Ali Battal, con el rostro manchado de sangre y la cabeza envuelta en un chal de lana. contra el frío amargo. "Escucho sus voces. Sé que están vivos, pero no hay nadie para rescatarlos", agregó el hombre de unos 60 años.