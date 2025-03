El estado de salud del papa Francisco, hospitalizado desde hace 19 días, se mantuvo "estable" y no registró nuevas crisis respiratorias, según informó en la noche el Vaticano, un día después de la última recaída del jesuita argentino de 88 años. "Las condiciones clínicas del Santo Padre durante la jornada de hoy se mantuvieron estables", reza el informe médico, precisando que su pronóstico sigue siendo "reservado".

El parte surge luego de la última recaída del Santo Padre de 88 años, que el lunes 3 de marzo había sufrido dos insuficiencias respiratorias. Sin embargo, el pontífice "no tuvo episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo" -como ocurrió la víspera-, siguió sin fiebre y consciente en todo momento, precisó el Vaticano.

Aunque Francisco había cambiado en la mañana la máscara que le ayuda a respirar por una cánula nasal de alto flujo, esta noche retomará la "ventilación mecánica no invasiva hasta mañana por la mañana".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Francisco pasó una noche estable

El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero por una bronquitis, que derivó en una doble neumonía. Pero su estado sufre altibajos. Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron la salud de Jorge Bergoglio en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

La situación reabrió, además, los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, ya que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

El Papa Francisco cree que "el papado es para toda la vida" y no renunciará, dice su biógrafo

El Papa ya había hablado de su muerte en 2023: "Sé que va a venir"

Ante la prensa, el Santo Padre había conversado con la prensa vaticana sobre el tópico que, por estos días, mantiene en vilo a la Iglesia católica. En aquel entonces, había afirmado no tenerle miedo a la muerte: "Sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo me preparé", aseguró.

A su vez, manifestó que tenía muy en claro cómo desearía que fuera el momento a través de un único pedido que realizó a Dios: "Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente", señaló. De hecho, La autoridad máxima del Vaticano explicó en este sentido que tenerle miedo a la muerte no es lo habitual, pues afirmó que sentimiento no es causado por el hecho en sí mismo. De acuerdo con sus palabras, el verdadero miedo aparece "al verla venir".

El Papa ya había manifestado no tener miedo a la muerte

Al poco tiempo de ser convocado para presidir a la Iglesia Católica, le pidió a su amigo personal, el médico argentino Nelson Castro, que escribiera un libro sobre la salud de los Papas. De hecho, y a pesar de esa primera solicitud, le reiteró en varias ocasiones que llevar a cabo el proeycto. Por ejemplo, en un encuentro en 2017, el pontífice le dijo: "Te recuerdo que tienes que escribir un libro sobre la salud de los papas en el que te hablaré de mis neurosis".

Finalmente, el ejemplar se materializó: La salud de los papas: Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco. En él, aparece una extensa entrevista entre ambos el 16 de febrero de 2019. “No tengo miedo a la muerte y me la imagino en Roma” es una de las frases más significativas de aquella larga conversación.

TC