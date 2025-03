OlimpIA: la inteligencia artificial que asiste a víctimas de violencia sexual digital

La mexicana Olimpia Coral y la ecuatoriana Isabella Nuques batallaron durante años para ser reconocidas como víctimas de violencia sexual digital. Ahora inspiran una aplicación con inteligencia artificial que ayuda a otras mujeres frente a esos abusos.

OlimpIA, se desarrolló en México, tiene amplio alcance para recopilar información de varios países y está disponible en 50 idiomas. Utiliza un chat automatizado que a través de WhatsApp asesora legalmente y da contención emocional.

Estas dos mujeres, ambas de 30 años, vivieron dramas similares en 2013 cuando aún no se conocían. En ese año, la mexicana sufrió la difusión no consentida de un video íntimo y, al querer denunciar, las autoridades le dijeron que había poco por hacer. A pesar del rechazo institucional, Coral no se quedó de brazos cruzados. Durante años, impulsó reformas legales para reconocer la violencia sexual digital como un delito.

"Muchas quisimos morir cuando nos enfrentamos a las instituciones (...) Nos dijeron que en esta violencia no se podía hacer nada porque era virtual y lo virtual no era real", dijo Coral durante la Primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales celebrada recientemente en México.

En ese mismo año, la expareja de Nuques la ecuatoriana publicó sus fotos íntimas en redes sociales. "La primera vez que quise denunciar, un policía morboseó mis fotografías", contó la comunicóloga a la AFP durante el mismo evento. Además, admitió que se sintió no solo impotente, sino también violada nuevamente

Lejos de aislarse, ambas mujeres iniciaron una lucha para que la violencia sexual digital fuera reconocida como delito en sus países.

El esfuerzo de Coral fructificó en 2018 al aprobarse una reforma para sancionar estas agresiones en su natal estado de Puebla (centro). En 2021, la ley, que lleva su nombre, fue reconocida en todo México y prevé de tres a seis años de cárcel.

Ese mismo año, Nuques celebraba que su caso fuera reconocido y se aprobara la Ley sobre Violencia Digital, que contempla penas de 1 a 16 años de prisión.

Problema global

La violencia digital es una problemática en crecimiento. Según Naciones Unidas, el 38% de las mujeres en el mundo ha sufrido alguna forma de agresión en línea, aunque los casos podrían ser mucho más debido a la falta de denuncias.

En México, 9,7 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2022, según la ONU. En América Latina, países como Argentina, Chile y Panamá han seguido el ejemplo de México y han adoptado legislaciones similares para penalizar estos delitos.

Como parte de su activismo, Coral fundó en 2013 el Frente Nacional para la Sororidad (FNS), cuyas "defensoras" comenzaron dando asesorías directas. Luego, la empresa AuraChat.Ai se interesó en su proyecto y en septiembre pasado lanzaron "OlimpIA", lo que aumentó la capacidad de atención de 100 a más de 1.300 consultas mensuales.

Desde entonces este chat lleva más de 8.000 casos atendidos, la mayoría en México, pero también en España, Colombia, Honduras, Ecuador, Panamá, Guatemala y Perú, adaptando la asesoría a cada país, explica Fernanda Medellín, cofundadora del chat. La plataforma fue reconocida como uno de los proyectos más innovadores en la AI Action Summit 2025 de París.

Cómo funciona “OlimpIA"

"OlimpIA" se enfoca en información sobre violencia sexual digital. A diferencia de chatbots como ChatGPT, que absorben datos de un sinnúmero de temas. Además, Psicólogas, abogadas y expertas en esta problemática y acompañamiento de víctimas colaboraron durante meses para entrenar el smartchat con insumos específicos y un lenguaje que imita una voz humana con calidez.

"Algunos modelos (programas informáticos de "OlimpIA") fungen como abogados, otros como defensoras digitales, como psicólogos. Otros actúan como filtros de seguridad que detectan riesgos para la víctima, o como radares emocionales que analizan texto y audio para entender su estado anímico", explica Enrique Partida, cofundador y CEO de AuraChat.Ai.

Proyectos afines han sido desarrollados en países como Sudáfrica, donde el chatbot Zuzi brinda apoyo en casos de abuso físico o sexual mediante un botón de emergencia, almacenamiento de pruebas y un centro de información.

La Edith directora de estrategia de AuraChat.Ai Contla, señalo que la próxima actualización de "OlimpIA" apunta a que pueda ser consultada incluso sin internet, mediante llamadas telefónicas, para llegar a regiones remotas. También se busca integrar en un futuro el lenguaje de señas y lenguas indígenas, señala Edith Contla, directora de estrategia de AuraChat.Ai.

Sin embargo, se espera que la plataforma funcione como un vínculo entre víctimas e instituciones de atención de emergencias o de justicia y los casos puedan procesarse sin revictimización.

