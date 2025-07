Ozzy Osbourne y el día que intentó estrangular a su esposa: “¿Qué demonios hice ahora?”

Ozzy Osbourne, referente absoluto del heavy metal, murió este martes a los 76 años. Desde su Inglaterra natal, forjó una carrera tan influyente como caótica. Pero entre todas las historias oscuras que marcaron su vida, una sobresale por su brutalidad: el día que intentó asesinar a su esposa, Sharon Osbourne.

Ocurrió en 1989, en plena espiral de adicciones. Ozzy, completamente ebrio, la atacó en su casa tras volver de una cena. “Estaba en ropa interior, pensé que estaba listo para ir a la cama. Pero me dijo: ‘Tomamos una decisión: tienes que morir’”, recordó Sharon.

En segundos, el músico se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla. “Estuvo bastante malditamente cerca de lograrlo”, confesó en una entrevista años más tarde, aún ella a su lado.

Fue el propio Ozzy quien lo reveló en el programa 60 Minutos (Australia), en 2010, acompañado por Sharon. “No me acuerdo nada”, repetía él. “Solía perder el conocimiento con frecuencia”, había reconocido en otras ocasiones, al hablar de su dependencia al alcohol.

Tras el ataque, se despertó en una celda inmunda. “Había mierda en las paredes. Pregunté: ‘¿Qué demonios hice ahora?’. Pensé que era una broma”. Pero el oficial fue claro: estaba acusado de intento de asesinato contra su esposa.

“El oficial me leyó un papel y decía: ‘Está acusado de intento de asesinato de la Sra. Sharon Osbourne’. Me quedé paralizado”, relató Ozzy. El vocalista reconoció en esa entrevista, que, a pesar de haber intentado matar a su esposa, no dejó de beber.

Ozzy Osboourne, junto a su esposa Sharon y su hija Kelly​

Ozzy fue condenado a seis meses de ingreso en un centro médico para someterse a tratamiento y Sharon le dio un ultimátum: “Si vuelves a hacer algo así, o te mato yo o me matas tú a mí. ¿De verdad quieres que los niños tengan que pasar por algo así?”.

El infierno en casa

Sharon no solo fue su esposa: también fue su mánager, su socia y madre de sus hijos. La relación comenzó en 1982 y sobrevivió a toda clase de excesos, infidelidades, internaciones y escándalos.

“Ese día no reconocía al hombre frente a mí. Tenía esa mirada, pero estaba ido”, dijo ella. En el documental The Nine Lives of Ozzy Osbourne, ambos reconstruyen el horror vivido aquella noche y otros episodios marcados por las drogas y la violencia. Lo llamaban el “Príncipe de las tinieblas”, pero nadie imaginó que en su infierno personal también convivían el pánico, la paranoia y la violencia doméstica.

Una despedida familiar

Este martes, Sharon fue una de las firmantes del comunicado con el que la familia confirmó la muerte del músico. “Con una tristeza mayor de la que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo acompañado de su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”, expresaron.

