La primera foto de Claudio Contardi preso tras ser condenado a 19 años por abusar sexualmente de Julieta Prandi

El empresario Claudio Contardi fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas, contra su expareja, la modelo y conductora Julieta Prandi. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, que además dispuso su inmediata detención.

La primera imagen del empresario, esposado y custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, se dio en el momento en que fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana, donde quedará alojado a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria.

Tras la orden de detención dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, el abogado Claudio Nitzcamer renunció a la defensa Contardi y su nuevo representante adelantó que pedirá su liberación y apelará el fallo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Claudio Contardi

Contardi será alojado provisoriamente en la Alcaidía Departamental de Campana, dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, hasta que se asigne su traslado a una unidad carcelaria.

La condena recae por hechos ocurridos en Escobar entre julio de 2015 y marzo de 2018, y contempla el agravante de causar grave daño en la salud mental de Julieta Prandi, con ataques reiterados en concurso real.

La conmovedora reacción de Julieta Prandi al enterarse de la condena de Claudio Contardi

Minutos después del veredicto, el abogado Nitzcaner presentó su renuncia a la defensa de Contardi. “No voy a responder nada porque no lo estoy representando más”, dijo ante la prensa.

En su lugar, Fernando Sicilia asumió como nuevo defensor, convocado por la familia del empresario. En diálogo con la prensa, adelantó que solicitará la libertad de su cliente y que apelará la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos. “El pedido incluirá explicaciones de por qué no se dio lugar a un juicio por jurados, tal como habíamos solicitado”, señaló Sicilia.

La condena a Claudio Contardi marca un precedente en la defensa de las víctimas de abuso sexual y violencia de género. Julieta Prandi agradeció a los medios en la entrada del Tribunal: “Siento que la Justicia finalmente no me escuchó solo a mí, sino a una sociedad. Les agradezco de todo corazón en nombre de todas las víctimas. Tiene que ser un antes y un después", aseguró.

GD/MU