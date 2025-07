Murió Malcolm-Jamal Warner, el recordado hijo de Bill Cosby en la icónica sitcom de los 80

El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, recordado por su papel como Theodore Huxtable en The Cosby Show, murió a los 54 años por un presunto ahogamiento mientras nadaba en Costa Rica. Según informó el portal TMZ este lunes, el hecho ocurrió durante unas vacaciones familiares en ese país. La revista People también confirmó el fallecimiento y agregó que los intentos por contactar al entorno del actor no fueron respondidos.

Warner había alcanzado la fama global a mediados de los 80 como el hijo menor de la familia Huxtable en la sitcom protagonizada por Bill Cosby. Su carisma, frescura y química con el elenco lo convirtieron rápidamente en uno de los personajes favoritos del público. Por ese rol fue nominado al premio Emmy y se mantuvo en la pantalla durante casi una década. Luego protagonizó la comedia Malcolm & Eddie, entre 1996 y 2000, y participó en otras producciones como Tour of Duty, A Different World, American Crime Story y la serie animada El autobús mágico, a la que prestó su voz entre 1994 y 1997.

El comediante habría fallecido ahogado en Costa Rica

Nacido el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, fue criado por su madre, Pamela Winter, quien eligió su nombre en homenaje a Malcolm X y Ahmad Jamal. Desde muy pequeño mostró interés por la actuación y, con apenas 14 años, ya formaba parte de un fenómeno televisivo mundial. Antes de eso, había tenido pequeñas apariciones en series como Fama, donde demostró su temprana habilidad interpretativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo largo de su carrera, Warner también incursionó como director audiovisual. Trabajó con la banda New Edition en varios videoclips en los 90, incluyendo Time Out: The Truth About HIV, AIDS, and You (1992) y I Love You For Sentimental Reasons (1994). Vivía en Los Ángeles, donde combinaba su carrera como actor con la conducción de eventos y su faceta musical. En sus últimos años, creó y condujo el podcast Not All Hood, donde hablaba sobre cultura afroamericana, familia y crecimiento personal.

Murió en un accidente Felix Baumgartner, el paracaidista que saltó desde la estratósfera

En su vida personal, Malcolm estuvo casado con la actriz Karen Malina White, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, siempre mantuvo un bajo perfil en lo referente a su intimidad. En 1998, sufrió un duro golpe cuando su primera novia, Michelle Thomas (también actriz de The Cosby Show) murió de cáncer de estómago. Años después, encontró el amor nuevamente, aunque mantuvo en reserva la identidad de su última pareja.

La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza y lo recordaron con cariño. “Descansa en paz” y “Rezo por sus hijos y familia” fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron tras el anuncio de TMZ.

Medallista olímpico murió tras ser alcanzado por un rayo

The Cosby Show: un éxito indiscutible en su época

El programa se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en 1984 hasta su final en 1992. La sitcom giraba en torno a la familia Huxtable, una familia afroamericana de clase media-alta de Brooklyn, encabezada por un médico y una abogada, con cinco hijos. Malcolm-Jamal Warner interpretaba a Theo, el único hijo varón, y rápidamente se volvió uno de los personajes más queridos del programa. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también redefinió la representación de personas negras en la televisión estadounidense.

Treinta años después, Warner seguía reivindicando su paso por aquella producción. En una entrevista con People en 2023, dijo que tanto él como el resto del elenco se sentían orgullosos de haber formado parte de una experiencia única que los mantenía unidos con el paso del tiempo. Incluso tras los escándalos que involucraron a Bill Cosby, el actor afirmó: “Estoy orgulloso del legado del show y de haber sido parte de algo tan icónico, que tuvo un impacto profundo en la cultura negra y también en la cultura estadounidense”.

La liberación de Cosby en 2021, luego de que se anulara su condena por abuso sexual, dejó un sabor amargo en muchos de sus antiguos compañeros. Warner, sin embargo, separó la figura del actor de lo que la serie significó para millones de personas. En entrevistas anteriores, había manifestado que, a pesar de todo, The Cosby Show fue durante años una herramienta poderosa contra los estereotipos racistas en el entretenimiento y que su pérdida simbólica era motivo de tristeza.

TC/EM