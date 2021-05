Pánico en China por la inexplicable oscilación de un rascacielos de 73 pisos

Un rascacielos de 73 pisos se sacudió en la ciudad de Shenzhen, China, por motivos que todavía se desconocen. El hecho fue grabado por testigos que registraron el movimiento del edificio y las corridas por parte de los ciudadanos que se encontraban en el lugar.

El video empezó a recorrer rápidamente las redes sociales por la espectacularidad que tiene el movimiento del gigante de concreto. El edificio SEG tiene casi 300 metros de altura y 73 pisos, y adentro funcionan un complejo de oficinas y venta de productos electrónicos.

China ya está en Marte: se convirtió en el segundo país que aterriza en el planeta rojo

La torre se ubica en Huaqiangbei, que está denominada como la sede del mercado de productos electrónicos más grande del mundo. El SEG Plaza se ubica en el puesto 18 de los más altos de la ciudad china y en el 104 a nivel país de acuerdo a la base de datos Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

"Justo al mediodía, el edificio de electrónica SEG de 73 pisos en Huaqiang North, Shenzhen, se sacudió repentinamente y no hubo terremoto por razones desconocidas. ¡La gente del edificio y la gente de abajo huyeron para salvar sus vidas!", explicó un usuario de Twitter que se encontraba en el lugar.

Luego de que empezara a tambalear, el edificio fue evacuado y las autoridades aseguraron que no se produjo ningún temblor por terremoto. En esa línea, todavía no dieron con las causas por las cuales el rascacielos empezó a moverse.

"Tras comprobar y analizar los datos de varias estaciones de monitorización de terremotos en toda la ciudad, hoy no se ha producido ningún terremoto en Shenzhen", informaron en un comunicado autoridades de Shenzen.

En uno de los videos se puede ver el pánico que produjo el movimiento del gigante de concreto, produciendo que las personas huyan despavoridas mientras observaban cómo temblaba el rascacielos.

De acuerdo a la información de CNN, las autoridades de de Shenzen investigan si se trató de "anomalías en la estructura principal y el entorno circundante del edificio", según confirmaron en el mismo comunicado.

GI CP