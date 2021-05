China le da un nuevo golpe al Bitcoin y lo derrumba

El Banco Central de China, la segunda economía del mundo, prohibió que las entidades bancarias operen con las criptomonedas como forma de pago. De esta forma, el Bitcoin sufrió un nuevo golpe y cayó 25% en las últimas 24 horas ubicándose por debajo de los u$s 35.000.

Según la disposición publicada en la cuenta oficial de WeChat del PBOC (Banco Popular de China, por sus siglas en inglés), “las monedas virtuales no deben ni pueden usarse en el mercado porque no son monedas reales”. Por lo tanto, las instituciones financieras, incluidos bancos y los canales de pago online, no pueden fijar el precio de productos o servicios con moneda virtual y no deben ofrecer a los clientes ningún servicio que involucre criptomonedas, como registro, negociación, compensación y liquidación.

Expertos prevén que empeorará la caída del bitcoin

No es el primer revés que sufre la divisa digital en mayo. El primero en dañar gravemente el ascenso sostenido del Bitcoin fue Elon Musk con dos declaraciones. Primero anunció que los vehículos Tesla no podrían comprarse con esta criptomoneda. Luego, ante una pregunta por las redes sociales para saber si ya se había desprendido de ellas, fue contundente: "Absolutamente", respondió.

La combinación de golpes hizo perder más del 40% de su valor en apenas dos semanas.

Cabe recordar, que el 8 de febrero, cuando Musk anunció una compra masiva con fondos corporativos, el bitcoin superó los US$ 65.000. Desde entonces hasta la actualidad experimenta una pérdida que por el momento llega a los US$ 500.000 millones, un monto que supera al Producto Bruto Interno de la Argentina.

Caída de bitcoin en marzo es la peor desde la criptoburbuja

Efecto dominó

De acuerdo con el relevamiento de Bloomberg, además de Bitcoin otras criptomonedas están perdiendo porciones importantes de su valor en el mercado. En ese sentido, Ethereum, la segunda moneda más grande, se hundió más del 40%, mientras que el token de Dogecoin perdió un 45%.

"La liquidación dominó las conversaciones del mercado en un día en que las acciones también caían y la Reserva Federal estaba preparada para publicar las minutas de su última reunión", destacó Bloomberg en una jornada de mucha confusión, ya que para algunos sólo se trata de una oportunidad para que se sumen nuevos inversores a la caza de precios atractivos.

Otros economistas como Nouriel Roubini sostienen que finalmente se rompió la "burbuja" de las criptomonedas. En el plano local, el economista Carlos Rodríguez también se manifestó cuestionando al bitcoin, del que dijo que "será caro, pero nunca será moneda".