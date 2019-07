Pese a las presiones de EEUU, el 80% de los argentinos valora las relaciones con China

El 80 por ciento de los argentinos está a favor de la inversión china, mientras que el 76% tiene una imagen muy buena o buena del país asiático. Así se desprende de una encuesta realizada por ArgentinaPulse un emprendimiento conjunto de Poliarquía Consultores y el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, que se difundió el mismo día de la visita a la Argentina del canciller de los Estados Unidos, Michael Pompeo.

En medio de las tensiones geopolíticas que genera la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático, los resultados del sondeo revelan otro dato llamativo: el 83% de quienes tienen una buena opinión sobre China son votantes de Macri, a pesar de ser el presidente más pro-estadounidense en décadas, sostiene el informe.

“El gobierno de Trump no logró persuadir a sus aliados en Buenos Aires de alejarse ni un centímetro de Beijing”, dijo Benjamin N. Gedan, director del Argentina Project del Woodrow Wilson Center y ex director para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional. “Esta encuesta muestra que la Casa Blanca tampoco ha logrado convencer a los argentinos de que un vínculo estrecho con China no les conviene”.

A pesar de las críticas de la Casa Blanca al papel de China en la región, solo el 32% de los argentinos cree que el país debe elegir entre Washington y Pekín. No obstante, de los que pronostican una eventual ruptura con una de las dos potencias mundiales, el 54 por ciento preferiría que Argentina eligiera a China. “La sociedad argentina no expresa una clara preferencia de un país por sobre otro y prioriza las relaciones con China y EE.UU. por igual”, sostiene Alejandro Catterberg, analista político argentino y presidente de Poliarquía Consultores.

Sin embargo, con el 28% de los encuestados que lo mencionan en primer lugar, Estados Unidos encabeza el ranking de los países considerados prioritarios para la política exterior argentina. El país norteamericano suma un total de 45% de menciones si se toman en cuenta aquellos que lo eligen en segundo y tercer lugar.

Le sigue China, que es mayoritariamente mencionado en segundo lugar: 21%, contra 19% de los encuestados que lo mencionan en primer lugar. A pesar de eso, el país asiático suma un porcentaje total de menciones del orden del 47% superando a EEUU.

Le siguen España, con el 7% de los encuestados que lo eligen en primer lugar; Rusia, con un 5% de los encuestados que lo eligen en primer lugar y un 9% en segundo lugar; Francia, que también detiene un porcentaje mayor como segunda mención (7%, contra 5% como primera mención); y Alemania, país al que el 4% de los encuestados hacen referencia en primer lugar y el 6% en segundo lugar. Por su parte, ningún país de África fue mencionado.

En términos generales, China sostiene una imagen predominantemente positiva entre la población argentina. En efecto, el 76% los ciudadanos poseen una imagen muy buena o buena del país asiático.

Los encuestados de nivel terciario y universitario manifiestan una imagen positiva en mayor proporción (86%) que los de nivel secundario (76%) y primario (66%); y según su simpatía por el presidente Mauricio Macri: aquellos que aprueban su gobierno tienen un porcentaje de imagen positiva mayor (83%) que aquellos que desaprueban su gestión (73%).

Por otro lado, la mayoría de los encuestados ve con buenos ojos que el país reciba inversiones de China. En este sentido, 63% de los encuestados lo considera como algo positivo, porcentaje que alcanza el 80% si se suman aquellos que lo considera como ‘algo positivo’. En cambio, los que creen que es ‘algo negativo’ o ‘negativo’ constituyen solo el 16% de los encuestados.

En tanto, la imagen del presidente de los EEUU, Donald Trump, se mantuvo estable. En efecto, el mandatario norteamericano recogió en la última encuesta de ArgentinaPulse una imagen positiva de 44%, solo un punto por debajo de la medición de febrero pasado (45%).

En cuanto a la evaluación de países, con un 81% de respuestas situadas entre ‘bien’ y ‘muy bien’, Uruguay es el país que mejor imagen tiene para los encuestados, y se posiciona en el mismo nivel que Alemania, y un lugar por encima de Japón (que en las mediciones anteriores obtuvieron 81% y 80% respectivamente). Venezuela sigue al final de la tabla, en medio de una larga crisis politica y social, reune una imagen positiva de apenas 10% y una negativa del 83%.

En el ámbito regional, Brasil, Uruguay y Chile encabezan el top 3 de países latinoamericanos considerados prioritarios para la política exterior. El 49% de los encuestados nombra al país conducido por Jair Bolsonaro en primer lugar, mientras que el 9% elige Uruguay y el 7% a Chile.

La encuesta se realizó en todo el territorio nacional de forma telefónica entre el 3 y el 11 de junio de 2019 entre mayores de 18 años. Tiene un tamaño muestral de 1019 casos, lo que permite trabajar con un margen de error estadístico de +/-3,13% para un nivel de confianza del 95%.

