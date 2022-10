Millones de británicos se saltan comidas por culpa del aumento de los precios en el Reino Unido, sobre todo los de la alimentación que dejaron la inflación interanual en más de 10% el mes pasado en el país. De esta forma, comidas más baratas comenzaron a regresar al país, como el "Spam", un alimento histórico que inspiró el nombre dado al correo electrónico no deseado.

La Scientifically Processed Animal Matter ("Materia Animal Procesada Científicamente" -conocido como "Spam" por sus siglas en inglés), es una mezcla cuadrada de carne de cerdo enlatada con agua, sal, fécula de papas, azúcar y nitrato de sodio que a lo largo de sus casi 80 años de historia fue amado, odiado y ridiculizado, pero que ha ayudado para saciar el hambre de las clases bajas.

Creado por la Hormel Corporation en 1937, desde entonces se vendieron más de 8.000 millones de latas a precios muy económicos. "Tener el tipo de comida que puede sobrevivir en el calor tropical y mantenerse en un estante durante semanas y meses fue una gran ayuda", dice la historiadora de alimentos Rachel Laudan.

Según el sitio Eater.com, la ciudad estadounidense de Austin tiene una calle llamada Spam Boulevard, un restaurante llamado Johnny's Spamarama y aún más restaurantes que sirven platos como el "Spam De' Melt" (un queso a la parrilla relleno con Spam, tocino y crema agria).

Fue allí donde Jay Hormel fundó allí su matadero y enlatadora de carne en 1891, después de pasar años trabajando en mataderos de Chicago. George A. Hormel & Co. se incorporó oficialmente en 1901, procesando tripas enteras de cerdo, carne de res y salchichas desde sus instalaciones en Austin.

Según la actual gerente de la marca Spam, Nicole Behne, nadie sabe quién inventó la receta de carne enlatada, pero algunos historiadores de alimentos identifican a Julius Zillgitt como un empleado de Hormel que experimentó con el tamaño original de la lata de 340 gramos.

"Zillgitt y sus colegas finalmente descubrieron que enlatar la carne de cerdo al vacío evitaba que la carne sudara dentro de la lata, un proceso que tomó "muchos años", dijo Hormel a The New Yorker.

Durante la Segunda Guerra Mundial el "spam" alimentó a miles de soldados de EEUU.

Se cuenta que cuando las tropas comenzaron a quejarse de tener que comer tanto "Spam" (o alguna otra variante de carne enlatada) hasta tres veces al día, comenzaron a quejarse.

En 1945 The New Yorker reveló que tenía un "archivo" de cartas con quejas y hasta insultos de soldados estadounidenses, hartos del Spam. Nació así el correo electrónico no deseado.

Hoy el spam está regresando a medida que Gran Bretaña intenta sortear la crisis del costo de vida.

Según The Daily Mail, las ventas de esta carne procesada aumentaron un 34 por ciento, lo que muestra el auge de la alimentación a base de alimentos enlatados, cortes de carne baratos e incluso cabezas de pescado.

Un informe de la consultora Waitrose indicó esta semana que las ventas de cabezas de pescado, que se utilizan en curry y caldos, aumentaron un 34%, mientras que las sardinas enlatadas aumentaron un 100%. Y muchos están recurriendo a cortes de carne baratos, con un aumento de las ventas de carne de res en un 23%, mejilla de buey en un 9% y cuello de cordero en un 4%.

"Las búsquedas de nuestra receta de "buñuelos de spam" han aumentado en un 82 por ciento. Lo ames o lo detestes, este favorito de la guerra está de regreso", dijeron.

Una encuesta de la consultora Which? indicó que la mitad de los hogares británicos redujeron el número de comidas y que una proporción similar dijo que es difícil comer sano en comparación a antes de la crisis, y opta por platos ya preparados para reducir su uso de gas o de electricidad.

