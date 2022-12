Por primera vez en 40 años, periodistas del "New York Times" hacen un paro masivo

La sindicalización alentada por Joe Biden abarca también a los trabajares de prensa de Estados Unidos. Y por primera vez en 40 años, periodistas de The New York Times hace un paro masivo. Este inusual huelga en el mítico medio norteamericano, abarca a cientos de periodistas y a empleados de otras áreas del medio, y fue por 24 horas.

El staff de The New York Times en su primera huelga masiva en cuatro décadas.

News Guild, tal el nombre del sindicato que motorizó esta huelga masiva en The New York Times, argumentó que la medida fue por el fracaso en la negociación sobre el nuevo contrato –o paritaria– con la gerencia del poderoso medio norteamericano. Esta negociaciones comenzaron en marzo de 2021 cuando se terminó la paritaria acordada en su momento. El aumento salarial que pedían para los más de mil cien empleados es de un promedio del cinco por ciento, pero lo propuesto por la gerencia del The New York Times llega como máximo al 2,8 por ciento. Y también pedían que se de a los periodistas la opción de elegir el trabajo remoto dado que el medio quería que la jornada presencial completa.

Según gráfico a The Guardian, Diana Goldstein, corresponsal nacional desde hace seis años en The New York Times, “el salario mínimo actual es de un promedio de 45 mil dólares al año; News Guild (el sindicato) pide llevarlo a por lo menos, 65 mil dólares anuales. Los 45 mil dólares anuales no son un salario digno para Nueva York, que es la ciudad más cara del mundo. Entre nosotros hay colegas a quienes les han pedido renovar sus alquileres con aumentos de mil dólares por encima de lo que ya pagan”.

En Silicon Valley dos ingenieros crearon el sindicato de Google.

El contexto en Estados Unidos de los medios no es alentador, salvo para unos pocos. Hay despidos y además está la inflación que afecta a la economía de Estados Unidos. En ese contexto la situación de The New York Times es un oasis, no el paraíso. En Twitter, News Guild comunicó que los trabajadores de The New York Times estaban (el jueves 8 de diciembre ) “oficialmente en paro laboral, el primero de esta escala en la empresa en cuatro décadas. Nunca es una decisión fácil negarse a hacer el trabajo que amas, pero nuestros miembros están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar una mejor sala de redacción para todos”.

Acciones de los periodistas de The New York Times durante la huelga.

Ante esta huelga masiva en la redacción de The New York Times que no de dio en cuarenta años, Danielle Rhoades Ha –vocera de la empresa– dijo que “es decepcionante esta acción tan extrema cuando no estamos en un callejón sin salida”. No mencionó cuál fue el motivo por el que se fueron de la mesa de negociación. Sí, informó que buscarían producir contenidos como sea, incluso potenciando lo que habilitan los corresponsales internacionales y los periodistas que están dentro del sindicato. Danielle Rhoades Ha tampoco confirmó si era cierto que a quienes se sumaran a la huelga les descontarían dinero del sueldo y si habían intentado que los empleados trabajaran horas extras previas al inicio de la huelga para que no se notara el vacío informativo durante las 24 horas que durara la huelga.

Sea producto de la pandemia, de la crisis económica global, o de la transformación que afecta sobre todo a la prensa en todo el mundo, las redacciones ideales tenderían a desaparecer. En The New York Times hubieron durante 2022 retención de tareas acotadas, como la sucedida en agosto último, cuando empleados del sector tecnológico pararon para decir “no” a prácticas laborales injustas.