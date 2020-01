Profunda tristeza del rey Juan Carlos de España por la muerte de su hermana

por Darío Silva D'Andrea

La hermana mayor del rey Juan Carlos de España, la infanta Pilar de Borbón, falleció este miércoles a los 83 años en un hospital de Madrid, meses después de haber sido diagnosticada de un cáncer de colon en 2019. "La infanta Pilar de Borbón ha fallecido este miércoles a las 14", dijo el portavoz de la clínica Ruber Internacional, donde la tía del actual monarca Felipe VI estaba internada desde el domingo. "Ha sido en compañía de su familia, sus hijos, su hermano el rey Juan Carlos, la reina Sofía", agregó.

Los últimos años habían unido especialmente al rey Juan Carlos con su hermana, dos años mayor que él. Habiendo superado los encontronazos familiares que marcaron a la Casa de Borbón en los años 70, el rey apoyó a doña Pilar cuando ella enviudó, en 1991, y desde entonces fueron inseparables. "Es como una portera a la que le gusta saberlo todo", dijo la infanta al contar sobre el rey, a quien definió como "una persona que siempre se ha ocupado de nosotras" [ella y su hermana menor, Margarita].

"En casa de mi hermana se come de maravilla. Por eso voy", dijo una vez el rey, que fue retratado por la prensa profundamente apenado al asistir a la capilla ardiente de su hermana, en el barrio madrileño de Puerta de Hierro. La infanta, recordada por políticos españoles como "una mujer afable, comprometida, solidaria y amante y defensora de nuestro país desde su niñez", será cremada y enterrada este jueves cerca de la tumba de su marido en un cementerio de Madrid.

Nieta del rey Alfonso XIII, que se marchó de España con la proclamación de la Segunda República española (1931-1939), María del Pilar de Borbón y Borbón-Dos Sicilias nació en 1936 en Cannes (Francia), siendo la primogénita del infante don Juan de Borbón, conde de Barcelona, y la princesa María de las Mercedes de Borbón. No obstante, sería su hermano Juan Carlos quien heredería el trono de España a la muerte del dictador Francisco Franco, en noviembre de 1975, tras lo que el país recuperó la democracia.

Durante sus primeros años Pilar y sus hermanos vivieron con sus padres en Cannes, Roma y en Suiza, concretamente en Lausana, país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, junto a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, su abuela. La familia real carecía de fortuna y dependía de la generosidad de los monárquicos españoles. La condesa de Barcelona protegió a su esposo y crió a cuatro hijos en casas modestas. Lo más triste fue cuando su hijo menor, "Alfonsito", murió accidentalmente mientras jugaba con una escopeta con su hermano.

Pilar conoció España a los 21 años, cuando viajó fugazmente a Sevilla para asistir al entierro de su abuela materna, la princesa Luisa de Orleans. Por entonces la familia vivía en Estoril (Portugal), para estar más cerca de España. Más tarde, Pilar renunció a sus derechos de sucesión al trono al casarse en 1967 con alguien que no pertenecía a una familia real, Luis Gómez-Acebo, con el que tuvo cinco hijos.

La hermana de Juan Carlos I era también una de las integrantes más locuaces de la monarquía española, ofreciendo habitualmente entrevistas a la prensa, y fue especialmente apreciada por los madrileños por su labor en una feria de venta de objetos y ropa usada con motivos benéficos. Aficionada a la hípica, Pilar de Borbón presidió durante doce años la Federación Ecuestre Internacional y formaba parte del Consejo de Honor del Comité Olímpico Español (COE), donde desempeñó un importante papel en las candidaturas de Madrid para los Juegos Olímpicos de las ediciones de 2012, 2016 y 2020.

En una de sus últimas entrevistas, Pilar se refirió con gracia al implante de cadera al que se sometió ("el único problema es que me pitan todos los aeropuertos y me tienen poco menos que desnudar") y recordó que tuvo "mucha suerte en la vida". "He tenido unos padres fantásticos y un marido que era un encanto, aunque le perdí demasiado pronto. Y cinco hijos que todavía me hacen caso y vienen por casa. Yo ya voy teniendo añitos y no sé cuánto duraré", dijo al diario ABC.