Los astronautas varados de la NASA, Butch Wilmore y Suni Williams, son dos veteranos que cuentan con vuelos espaciales previos en su haber. Williams de 58 años de edad, ostenta el récord de caminatas espaciales realizadas por una mujer, y formó parte de dos misiones previas anteriores a su actual estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI). En tanto que, Wilmore de 61 años ha participado en dos vuelos previos y ha acumulado un total de 178 días en el espacio.

Ambos aeronautas son experimentados y contaron con todos los recursos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Suni fue seleccionada en 1998, mientras que Butch fue elegido en julio del año 2000. ¿Cómo fue su recorrido profesional?

Ambos integrantes de la agencia espacial regresarán al planeta Tierra en la jornada de este martes tras 10 meses lejos de casa tras la misión fallida con la cápsula Starliner, propiedad de la compañía aeroespacial Boeing. Los dos miembros han expresado durante el tiempo transcurrido que “estaban entrenados para esperar lo inesperado”.

Astronautas varados de la NASA

Quién es Suni Williams, sus orígenes y su recorrido profesional

Suni o “Sunita” Williams se graduó en la Academia Naval de Estados Unidos con título de Ciencias Físicas en 1987 y luego realizó una maestría en Administración de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Florida.

Fue escogida por la NASA en 1998 y es una veterana, que en su recorrido cuenta con dos misiones espaciales precedentes. En su recorrido profesional, también ha trabajado en Moscú con la Agencia Espacial Rusa (Roscosmos).

Suni Williams

Así como también, ha ampliado sus conocimientos trabajando en la división robótica y pasó un total de 322 días en el espacio durante el transcurso de sus dos experiencias previas.

La historia de vida de Butch Wilmore: capitán en retiro de la Marina de EE.UU y seleccionado por la NASA en el año 2000.

Fue seleccionado como astronauta por la NASA en julio de 2000 y es un capitán en retiro de la Marina de Estados Unidos.

Butch es un veterano de dos vuelos espaciales y ha acumulado 178 días en el espacio, según lo precisa un informe oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

No obstante, ese número será abrumadoramente superado, ya que el período que ha durado en su última misión, todavía no se ha contabilizado y de la que aún no ha regresado.

Astronauta de la NASA, Butch Wilmore

En su última misión, sirvió como ingeniero de vuelo para la Expedición 41, y asumió el comando de la Estación Espacial Internacional (EEI) al arribo de la tripulación de la Expedición 42.

Regresó de esta a la Tierra en marzo de 2015. Durante la misión, acumuló 167 días en el espacio y realizó cuatro caminatas.

