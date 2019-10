Rafael Correa: "Moreno está acabado, es un títere de los grupos de poder"

“El Gobierno de Lenin Moreno está acabado”, afirmó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre su sucesor cuando el país vive momentos de tensión y violentas protestas. “Es un títere de los grupos de poder”, afirmó Correa en una entrevista.

“Fue mi vicepresidente durante seis años y para lograr algo de popularidad, con complicidad de la prensa, dijo que había heredado una crisis económica. ¿Y él siendo vicepresidente no la vio? ¡Inconconcebible! El Gobierno está acabado por sus propios errores. No hay golpismo como insinúa Lenin y la prensa”, afirmó Correa refiriéndose a las acusaciones que el gobierno de Moreno hizo en su contra.

Exiliado en Bruselas desde que terminó su mandato, Correa dijo que el gobierno de Moreno “ya está en muerte clínica, en estado vegetativo”. “Lo siguen apoyando los medios hegemónicos, el empresariado, el poder financiero, el militar, la Policía y parte de la Iglesia”, afirmó al ser entrevistado por la agencia rusa Sputnik. Aseguró que existe un “blindaje” de la prensa ecuatoriana, que defiende a Moreno “de una forma obscena”.

"La prensa hegemónica ha sido la mayor cómplice de Moreno, se ha asociado con él, es parte del Gobierno. Hay blindaje, manipulación y complicidad mediática para tapar errores y horrores de este Gobierno y de la brutal represión. Tenemos una democracia inmadura que se sorprende con esas cosas".

“La prensa hegemónica ha sido la mayor cómplice de Moreno”, acusó Correa, quien asegura que en Ecuador existe “blindaje, manipulación y complicidad mediática para tapar errores y horrores de este Gobierno y de la brutal represión”. El exmandatario dijo además que existen “muchas similitudes entre el caso ecuatoriano y el argentino”: “El presidente Macri es un tipo de derecha, la gente sabía qué estaba votando. Moreno, en cambio, se presentó como la izquierda, como la continuación de la Revolución ciudadana. Ganamos y luego hizo todo lo contrario”.

Correa se comparó con el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, diciendo que ambos son “perseguidos” políticamente. “Si fueran elecciones libres y me hubieran permitido a mí correr para presidente, les aseguro sin ninguna vanidad que les ganábamos en una sola vuelta”, afirmó. “Por eso los juicios que recibo cada día. Si Lula no estuviera preso, sería él el presidente y no este fascista elemental de Bolsonaro. Con la cárcel de Lula no solo le robaron la libertad sino la democracia a Brasil”.

"En diez años de mi gobierno no vimos una misión del FMI y nunca tuvimos una década tan próspera como la de 2007 y 2017, la década de la Revolución ciudadana. Y no es culpa del FMI, sino de quien se somete a él. Es parte del relato hacerle creer a la gente que todo estuvo mal y que la economía va a colapsar".

