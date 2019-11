Recalculando: Bolsonaro moderó su discurso agresivo hacia Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está en las antípodas totales del peronismo. Y los gestos de hostilidad entre él y Alberto Fernández no tardaron en llegar. Antes de ganar las PASO, el ahora presidente electo de la Argentina había dicho en una entrevista concedida a Corea del Centro -programa que se emite por Net TV- que Bolsonaro era "racista, misógino y violento" y que "celebraba" que hablara mal de él alguien con esas características. Si bien Fernández intentó luego enviar señales de distensión en varias ocasiones, el día que ganó las elecciones generales pidió la libertad de Lula, algo que no cayó nada bien en el actual gobierno del gigante sudamericano.

Por ello, no llamó la tensión que luego de la victoria del Frente de Todos el pasado 27 de octubre, el líder brasileño declarara: "Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal". También afirmó, en esa oportunidad: "No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará". Y la escalada de tensión siguió luego cuando su hijo Eduardo escribió un tuit homofóbico como ataque a Estanislao Fernández, hijo de Alberto.

Dentro de ese contexto belicoso, hoy llegó el primer gesto amistoso desde Brasil. "La Argentina precisa de Brasil y nosotros precisamos de la Argentina", afirmó Bolsonaro.

Si bien repitió "no voy a llamarlo, no voy a felicitarlo ni voy a su asunción", prometió no tomar "represalias" contra nuestro país por haber sufragado en contra de Mauricio Macri y aseguró que mantendrá el comercio bilateral. Además, dejó abierta la puerta a que un enviado suyo participe de la asunción presidencial. "Si alguien quiere ir allá, es sólo hablar conmigo. Si hubiese algún voluntario... está libre de ir. La Argentina necesita de nosotros también. Nosotros de ellos y ellos de nosotros", adelantó.

Cabe mencionar, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, por lo cual un conflicto de vecindario puede traer serias consecuencias a ambos países.

