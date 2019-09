Un reptil "no llegaba a fin de mes", se abrazó a un cajero automático y causó pánico en Bangkok

La presencia de un reptil de considerable tamaño dentro de un cajero automático de Bangkok, en Tailandia, generó todo tipo de reacciones por parte de los transeúntes que se toparon con la escena. Rápidamente, muchos de ellos tomaron imágenes del hecho y las viralizaron en redes sociales. El animal en cuestión mide cerca de dos metros.

Algunos de los que filmaron al reptil en el cajero se tomaron la situación con humor, tal es el caso de un hombre llamado Krittavit Tamchi, quien al compartir la filmación, agregó como leyenda: "Finalmente me rendí y me fui a retirar dinero a otra parte. No había forma de que luchara contra un enojado lagarto para llegar a la máquina", según consignó el medio Elcomercio.pe.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, se puede observar durante 45 segundos aproximadamente, como el reptil se mantiene aferrado al cajero automático pintado de color verde y ubicado en un espacio reducido. Además, se ve cómo algunos de los presentes, sin dudarlo mucho, toman sus teléfonos celulares para captar el momento que si bien para algunos puede ser gracioso, a otros les causa pánico.

Si bien el animal se encuentra en una pose un poco incómoda para quien lo puede observar, no parece hacerse mucho problema. Por el contrario, parece tener la intención de quedarse a pasar la noche sobre la máquina. Aunque no trascendió qué fue lo que ocurrió con la criatura, se estima que se dio aviso a las autoridades correspondientes para que lo trasladen a un sitio más "ameno" para él, y que claro, el cajero automático pueda volver a ser usado por los clientes para extraer dinero, sin tener que contar con la presencia del lagarto.

Un oso quedó atrapado en el baño de mujeres de un hotel

Sea como sea, toparse con la escena del animal en ese lugar pudo ser tomado con gracia con alguno, pero sin dudas espantó a más de uno de ese sitio, quien al igual que Tamchi, optaron por dirigirse hacia otra sucursal bancaria.

Características. El animal en cuestión es un lagarto varano acuático, un reptil que vive en el sureste asiático, que medía alrededor de dos metros de altura. Esta especie pertenece a la familia Varanidae, y es el segundo mayor miembro detrás del dragón de Komodo. Puede llegar a medir tres metros de longitud y pesar aproximadamente 60 kilos.

F.D.S./EA