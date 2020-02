Según un informe del Washington Post, "no hubo fraude electoral" en Bolivia

El diario estadounidense The Washington Post publicó un informe que indica que no hubo fraude en las elecciones de octubre Bolivia. “El periódico The Washington Post publicó las conclusiones de una investigación, que señala que no hubo fraude en las elecciones de octubre en Bolivia, es una evidencia más del monumental robo que (Carlos) Mesa, (Jeanine) Áñez, (Luis) Camacho y (Luis) Almagro, hicieron a todos los bolivianos", publicó el expresidente Evo Morales en la red social Twitter.

El artículo hace referencia a una investigación del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts de EEUU, que considera "altamente probable" que el expresidente Morales sobrepasara la diferencia del 10% de los sufragios que necesitaba sobre el segundo candidato más votado para evitar una segunda vuelta de los comicios. “No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen antes y después de la suspensión de la votación preliminar”, afirma la nota firmada por John Curiel y Jack R. Williams.

La investigación de Williams y Curiel concluye que "no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar", tras la suspensión del conteo y señala además que "las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a Morales después del alto [en el conteo] y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos; con todo, el análisis estadístico y las conclusiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) parecerían profundamente defectuosos".

Las acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 llevaron a que la oposición en Bolivia se movilizara en contra de Evo Morales, quien renunció por presión de las fuerzas armadas. Pese a lo afirmado por la OEA en su último informe, que contribuyó a las sospechas de fraude, el organismo "no cita ninguna investigación previa" que demuestre las denuncias que formula, afirmó el WP.

La investigación, en cambio, no encuentra "ninguna evidencia de ninguna de estas anomalías", según mostró una figura estadística publicada por el periódico. "Encontramos una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados antes y después del corte en los distritos contabilizados antes y después del corte", señala el informe. Esto sugiere "que no hubo irregularidades significativas", sentenció el estudio.

En respuesta a este informe, el gobierno de México dijo que pedirá a la OEA que "un tercero" compare el estudio del organismo sobre Bolivia y el del Instituto Tecnológico de Massachusetts. “Nuestra misión ante la OEA pedirá formalmente que un tercero realice una comparación de ambos estudios y dilucide las discrepancias entre ellos", dijo el portavoz de la cancillería.

"En relación al artículo de Jack R. Williams y John Curiel, del MIT Election Data and Science Lab, se trata de un análisis de dos especialistas de gran prestigio y que no podemos considerar tengan un interés político", indicó la cancillería mexicana.

DS