Sospechan que Corea del Norte hackeó información sobre la vacuna de AstraZeneca

Hackers de Corea del Norte fueron acusados por un supuesto ciberataque a la compañía británica AstraZeneca, que es una de las que lleva adelante el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus junto a la universidad de Oxford. La agencia surcoreana de inteligencia (NIS) expresó este viernes 27 de noviembre que no se registraron daños.

De acuerdo con la información que difundió la agencia internacional de noticias Reuters, los hackers se hacían pasar por personal de recursos humanos que publicaban falsas ofertas de empleo en LinkedIn, o difundidas a través de Whatsapp, para acercarse al staff de AstraZeneca. Enviaban documentos que tenían la apariencia de ser una oferta laboral pero contenían un código malicioso en la una descripción del puesto para habilitar el acceso a la red del laboratorio.

A principios de noviembre Microsoft había advertido que los hackeos provenientes de Rusia y Corea del Norte habían atacado a siete compañías "prominentes" que trabajan en la investigación de la vacuna y el tratamiento del Covid-19, de las cuales la de Astrazeneca/Oxford es una de las más conocidas.

Los intentos de ciberataque estaban destinados a un "gran número de personas" entre quienes se encontraban miembros del equipo de profesionales que trabajan en la cura del coronavirus. De acuerdo con la información difundida, estos ataques fracasaron y no tuvieron graves consecuencias.

La misión norcoreana de las Naciones Unidas en Ginebra no ha hecho declaraciones sobre este episodio. Sin embargo, el gobierno de Pyongyang había negado anteriormente haber participado de cualquier ciberataque, ya que no tiene contacto con ningún medio extranjero que no pertenezca a Corea del Norte.

Las fuentes de Reuters aseguraron, bajo promesa de anonimato, que las herramientas utilizadas por los agresores probarían una campaña sostenida que los Estados Unidos atribuyen al régimen de Kim Jong-un.

Washington ya acusó a Corea del Norte por diversos cyberataques, incluyendo la filtración de correos de Sony Pictures en 2014, el robo de 81 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh, y el lanzamiento del virus Wannacry en 2017.

