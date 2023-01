El video promocional de un restaurant ocasionó una tormenta de polémicas en las redes sociales luego de que una mujer asegurara que en las imágenes se veía a su esposo comiendo en el lugar, a pesar de que el hombre falleció hace nueve años. Desde el local, le informaron que el clip había sido grabado en la segunda semana de enero de este año.

Se trata de Lucy Watson, viuda del reconocido periodista de música Harry Doherty, oriundo de Irlanda del Norte. La mujer comentó la publicación de Facebook de la empresa "Spice Cottage", donde insistió que se veía a su difunto marido comiendo junto a su hijo Alex en una sucursal cerca de su casa en Emsworth, West Sussex, Inglaterra.

"¿De qué fecha son estas imágenes? Mi difunto esposo y su hijo están en la primera toma y él falleció en 2014", escribió Lucy en la cuenta del local gastronómico. "Hola, lamentamos oir eso. Estas imágenes fueron grabadas la semana pasada", le respondieron desde "Spice Cottage".

La publicación de Facebook provocó una avalancha de mensajes de usuarios que bombardearon el sitio con teorías sobre el extraño misterio. Algunos compararon el hecho de ver al periodista con el caso del profesor John Darwin, que fingió su propia muerte en una estafa hacia una empresa de seguros de vida.

Por el momento, Watson descartó las teorías de conspiración que rodean su comentario. A través de esta situación, contó que su marido fue Harry Doherty, reconocido por su cobertura del "Conflicto norirlandés" (conflicto armado conocido como The Troubles) antes de mudarse a Inglaterra y relanzar su carrera como periodista musical, trabajando para la revista Melody Maker.

La publicación de Spice Cottage que comentó Lucy Watson.

Más tarde, fundó su propia revista de rock y se hizo amigo del guitarrista de Queen, Brian May, tras escribir un libro oficial sobre la historia de la banda. Además de otros textos sobre el grupo liderado por Freddie Mercury, ha publicado sobre Thin Lizzy y escribió thrillers policiales.

May incluso envió tributos florales al funeral de Doherty después de que lamentablemente muriera de cirrosis hepática en abril de 2014, luego de años de consumo excesivo de alcohol.

"No cabe duda de que era mi marido"

"Realmente no uso Facebook, aparte de husmear en amigos o ponerme al día con la gente. Estaba mirando y apareció el video", le contó Watson al sitio británico Daily Mail, en una entrevista. "En el momento en que lo vi, pensé 'Oh, Dios mío, ese es Harry'. Fue tan instantáneo", agregó.

"Ni siquiera tuve que pensar. Estaría comiendo un korma de pollo porque eso es todo lo que comía", precisó acerca de la grabación y el plato preferido del periodista, un curry de sabor muy suave proveniente de la India y Turquía.

Harry Doherty escribió varios libros sobre Queen.

"No me cabía duda de que era mi marido. No podía hacer pausa, así que tuve que reproducirlo unas 30 veces y cada vez estaba más y más segura", sostuvo. En ese sentido, explicó que Harry "era un hombre grande y distintivo, con el pelo blanco y unos anteojos muy particulares".

También reconoció que el hombre del video llevaba un buzo azul similar a la de Doherty y cenaba con otro individuo parecido a su hijo Alex.

"Solo preguntaba por interés, luego todo se volvió loco. No puede ser, debe ser un video viejo o un montaje", expresó la mujer. “Harry murió en 2014. Estuvo gravemente enfermo en el hospital durante los últimos meses. Le iban a hacer un trasplante de hígado pero no lo logró", reveló sobre su muerte.

Doherty fue el segundo marido de Lucy y ella dice que ha perdido el contacto con Alex, de 39 años, desde la muerte de su padre.

FP / ds