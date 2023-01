La ciudad balnearia de Mar del Plata será el escenario de “Queen, sus mejores canciones”, un homenaje a la banda británica comandada por Freddie Mercury.

El show es dirigido por Ángel Mahler y protagonizado por la orquesta BA Pops. El espectáculo abrirá el 2023 con dos únicas funciones el 23 de enero y 6 de febrero en el Teatro Radio City de Mar del Plata, ubicado en San Luis 1750.

Lo mejor de la música de Queen y del inolvidable Freddie Mercury, será interpretada por una Orquesta Sinfónica, dos cantantes solistas como Mauro Rocha y Andrés Ajamil, una soprano lírica aclamada internacionalmente como Paula Almerares y un coro.

El show agrega nuevos componentes sonoros y texturas, tanto de las cuerdas como de los vientos, a la conocida y visitada música de la banda británica, famosa entre otras composiciones por "Bohemian Rhapsody", "Love of my Life", "We Will Rock You" y "Don't Stop me Now".

“Dirigido por Ángel Mahler, este show será inolvidable por muchos motivos pero, sobre todo, por la alegría que transmite la música de la banda británica, la buena composición, la delicadeza que le aportan las cuerdas y el poder que le brinda el brass y toda la percusión sinfónica”, explican en el comunicado que anunció los shows.

Las entradas pueden conseguirse a través del sitio web de PlateaNet y tienen un costo entre los 3.500 y los 5.000 pesos.

Ángel Mahler y los shows sobre Queen

No es la primera vez que Ángel Mahler realiza un show que tiene como eje a la aclamada banda británica.

Durante el 2022, llevó a cabo “Rapsodia Bohemia sinfónico”, un espectáculo que codirigía con Luis Pascual y que también funcionaba como tributo a uno de los mejores y más exitosos grupos musicales de todos los tiempos.

AD JL