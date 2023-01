Flowers, el nuevo éxito de la cantante estadounidense Miley Cyrus, destronó a la nueva Music Session de Bizarrap y Shakira para convertirse en la más escuchada en el top 50 de Spotify.

La canción de la ex chica Disney sumó 10-975.946 reproducciones desde su lanzamiento, el pasado 13 de enero, con lo que logró más escuchas en menos tiempo que el tema de Shakira y el Biza.

¿De qué trata Flowers?

Miley Cyrus vuelve al ruedo con un himno al amor propio, una canción sobre empoderamiento y madurez emocional. La canción, sin embargo, tiene decenas de referencias a su ex pareja, el actor australiano Liam Hemsworth, de quién se separó en 2020, tras solo 8 meses de matrimonio.

El lanzamiento se produjo el 13 de enero, día del cumpleaños de Hemsworth, quien fue su pareja durante más de diez años. Esta decisión no es casual, ya que no es la primera vez que Miley hace algo similar: planeó, por ejemplo, que su álbum Mother’s Daughter saliera el día de su cumpleaños.

Al igual que Shakira, Miley Cyrus le dedica una canción a su ex

Algunos versos de la canción forman una suerte de respuesta a la canción “When I was your man” de Bruno Mars que, además de ser una de las favoritas de Hemsworth, fue la canción que sonó en la boda de ambos. Al “Debí comprarte flores y tomar tu mano” de Mars, Miley responde “Yo puedo comprarme flores, agarrar mi propia mano y amarme mejor de lo que tú puedes”.

Además, en otra estrofa de la canción, Cyrus se refiere a un momento traumático que vivió junto a Heswmorth, lo cual reconfirma a quién le dedica el tema. “We were right ‘til we weren’t, built a home and watched it burn” (“estuvimos bien hasta que ya no, construimos un hogar y lo vimos quemarse”), en referencia a la casa que tenían en Malibú y que se quemó en un incendio.

La foto de Miley Cyrus que hizo estallar la red por su parecido a Viviana Canosa

Por fuera de la letra, el videoclip que acompaña la canción está plagado de referencias a la relación que mantenía con el actor.

Desde comenzar vistiendo un conjunto Saint Laurent (marca que les gustaba a ambos, al punto en que su última aparición pública fue en un desfile de la marca) y terminar vistiendo el saco de la misma marca, similar al que Liam usó en el Met Gala; hasta un pequeño baile que la cantante realizó en una entrevista pública junto a su entonces pareja y por el que él se sintió avergonzado.

