El día en que Isabel se convirtió en actriz: su encuentro con James Bond y el oso Paddington

La figura de la reina Isabel de Gran Bretaña, fallecida a los 96 años, resulta inconfundible en la cultura popular. Su imagen fue utilizada durante años en series y películas. Sin embargo, hubo ocasiones donde ella misma tomó el protagonismo y demostró sus dotes actorales.

La primera vez que la Reina actuó fue para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. En esa oportunidad, y con motivo de promocionar la nueva película de James Bond, la monarca participó en un sketch junto a Daniel Craig, el actor que interpretó al agente 007 durante varios años.

En el video se muestra a James Bond llegando al Palacio de Buckingham, donde se encuentra con la Reina y sus corgis en una habitación. Luego de terminar de leer unos documentos, la soberana voltea y dice “Buenas noches, señor Bond”, siendo sus durante el montaje.

Finalmente, ambos se dirigen hacia un helicóptero que los llevaría al Estadio Olímpico para la inauguración del evento deportivo. Durante el recorrido sobrevuelan lugares emblemáticos de Londres como el London Eye, el Big Ben y el Tower Bridge.

El video se emitió durante el acto inaugural de los Juegos Olímpicos, momentos antes de que la jefa de estado entrase al Estadio Olímpico de la capital inglesa. Durante el final de la presentación, dos dobles de riesgo disfrazados de la Reina y de James Bond se lanzaron al estadio en paracaídas desde un helicóptero. Luego, la verdadera monarca llegó al Palco Real, vestida igual que el paracaidista que la interpretó.

Poco después del hecho, Angela Kelly, una de las estilistas más cercanas a la Reina, publicó un libro donde reveló detalles sobre la realización del video. En él, relata que a Isabel II le encantó la propuesta, pero aceptó con una condición: tener algo de diálogo en la escena ya que “James Bond venía a rescatarla”.

Por este motivo, le propusieron dos opciones: “Buenas tardes, James” o “Buenas tardes, señor Bond”. La soberana eligió la segunda ya que es la que aparece en las películas.

Una de las preguntas más repetidas a lo largo del reinado de Isabel II refiere a qué objetos lleva en su bolso. Sin embargo, el misterio se develó cuando la monarca recibió en el Palacio de Buckingham al oso Paddington, el personaje ficticio creado en los cincuenta por Michael Bond. El encuentro entre ambos fue para tomar el té con motivo del Jubileo de Platino por los 70 años de reinado de la soberana.

En el video, el oso le agradece a Isabel II el haberlo recibido en Buckingham. Luego de beber té, el animal le ofrece un sándwich de mermelada que guarda en su sombrero para emergencia. “Guardo el mío aquí, para más tarde”, fue la respuesta de la monarca, resolviendo la incógnita sobre su bolso.

Después, el oso se asoma al balcón, donde se puede ver a la multitud celebrando por la Reina. “Está a punto de comenzar, Su Majestad”, anuncia, para luego felicitarla: “Feliz jubileo, señora, y gracias por todo”. “Muy amable”, concluye la monarca. Finalmente, ambos comenzaron a golpear con sus cucharas las tazas de té al ritmo de We will rock you de Queen y le dieron pase al grupo.

Según un comunicado del Palacio de Buckingham, a la Reina le “pareció divertida” la oportunidad de tomar el té con el animal, por lo cual decidió realizar el sketch.

Con motivo de su fallecimiento, la cuenta oficial de Paddington se despidió de la monarca. “Gracias, señora, por todo”, se puede leer en Twitter.

