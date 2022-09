"Olas de dolor" y "profunda tristeza": las repercusiones por la muerte de la Reina Isabel II

"Pocos dieron forma a la historia global como lo hizo ella". Así se refirieron los líderes de la Unión Europea a la muerte de la Reina Isabel II de Reino Unido a los 96 años, tras siete décadas en el trono. Su reacción fue una de las primeras y se sumó a varias que incluyen a dirigentes políticos locales e internacionales y a figuras de otros ámbitos, como artistas y deportistas.

"Una vez llamada Isabel de Steadfast, nunca falló en mostrarnos la importancia de los valores duraderos en un mundo moderno con su servicio y compromiso", escribió en la red social Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

En ese sentido también se manifestó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que destacó su "compromiso inquebrantable". En su mensaje consideró que "pocos dieron forma a la historia mundial como Su Majestad" y "el mundo llora con su pueblo".

Tras la confirmación de la noticia, y en su primer mensaje como rey, Carlos III expresó su “máxima tristeza” por la muerte de su madre. "Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los Reinos y la Commonwealth y por innumerables personas en todo el mundo", agregó.

Few have shaped global history like Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her unbreakable commitment to duty and service was an example to all.



The world mourns with her people in the United Kingdom and beyond.



She was truly Queen Elizabeth the Great.



May she rest in peace.



🇪🇺 🇬🇧 pic.twitter.com/4dUkdKMucb