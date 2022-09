Tras la muerte de Isabel II, cambia el himno británico, la moneda y las estampillas

Tras la partida de la reina Isabel II, fallecida este jueves 8 de septiembre a los 96 años, comienzan a realizarse múltiples homenajes en su honor, además de la modificación de la letra del himno del Reino Unido y de la moneda británica, que tendrá el rostro del rey sucesor.

El Reino Unido y el mundo recibieron durante la jornada el impacto de un acontecimiento histórico: el fallecimiento de la reina que gobernó más tiempo en la historia británica, por un período que se extendió durante 70 años. Una multitud se congregó frente al Palacio de Buckingham para expresar sus respetos, mientras la Familia Real comunicó que "llora profundamente el fallecimiento de una soberana aclamada y una madre amorosa".

Murió la reina Isabel II de Inglaterra: “El puente de Londres ha caído”

Tanto el himno nacional como las estampas de la moneda británico experimentarán cambios inmediatos tras la muerte de la Reina Isabel II: teniendo en cuenta que el monarca es Carlos III, la letra oficial tendrá una modificación en cuanto a la designación del género: “Queen” —el fragmento que dice “God Save the Queen”— será sustituida por “King”. Es decir, Reina se cambiará por Rey.

Se espera que el rostro del nuevo Rey se incorpore a la moneda británica. Sin embargo, las estampas con la imagen de la Reina no saldrán de circulación de un día para el otro, dado que los billetes y monedas de mayor antigüedad se retiran de forma gradual.

Instagram icecreamazel / Twitter @BCCComunidad

Nuevos uniformes para policías y soldados

El uniforme de la policía también experimentará cambios ya que las insignias en sus cascos en la actualidad exhiben las iniciales y el número de reinado de la Reina.

Por el mismo motivo, actualizarán gran parte de las insignias militares.

Tributos en honor a Isabel II. Twitter / Paul Brand @PaulBrandITV

Más modificaciones y homenajes

También los pasaportes y los sellos serán objeto de actualización: deberán mostrar el rostro del nuevo rey. En efecto, la leyenda del pasaporte británico cambiará Her (femenino) por His (masculino): "solicita y requiere en nombre de Su (Her) Majestad a todos aquellos a quienes corresponda que permitan al portador pasar libremente sin obstáculos".

Twitter / Paul Brand @PaulBrandITV

Twitter / Paul Brand @PaulBrandITV

Entre los tributos y homenajes populares rendidos a la soberana fallecida, esta tarde se pudo ver en el centro de Londres una conmovedora caravana de vehículos negros alineados en silencio para manifestar "sus respetos" a la monarca.

Se sumaron asimismo más expresiones de cariño, en el marco de una concurrencia masiva que se aproximó al Palacio de Buckingham para depositar ramos de flores para la Reina Isabel II. Una emocionante dedicatoria que dejó un ciudadano resume cariñosamente el sentimiento general de los ciudadanos británicos: "Te tuvimos por mucho más tiempo del que te merecimos".

CA