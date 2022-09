El lado futbolero de Isabel II: su fanatismo por Arsenal y el encuentro con Pelé

La reina Isabel II murió a los 96 años. A la jefa de estado del Reino Unido no se le escapaba ningún detalle en sus funciones, incluso en materia deportiva, considerando que lideró durante 70 años al país que inventó el fútbol, el deporte más popular del mundo.

El lado futbolero de la soberana británica fue revelado por los medios británicos a lo largo de las décadas. La Reina, en tanto, fue hincha del Arsenal Football Club durante cinco décadas. Medios locales aseguran que el origen del fanatismo de Isabel provino de su difunta Reina madre. A esto se suma que su nieto, el hijo menor del flamante rey Carlos III, también se mostró en partidos del equipo del norte de Londres, tanto en el Emirates Stadium, como en su antiguo estadio, Highbury.

"Su Majestad ha sido aficionada al Arsenal durante más de 50 años. Su difunta madre era una Gooner confesa, debido en gran parte a su admiración por su exjugador Denis Compton", consignó el medio The Sun, con base en fuentes cercanas a la familia real.

Esto quedó demostrado en un encuentro que la soberana mantuvo en 2007 con el equipo del Arsenal, en aquel entonces comandado por Arsene Wenger, en el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la familia real. El motivo de la visita oficial fue que la Reina estaba decepcionada después de que una lesión en la espalda le impidiera inaugurar el nuevo estadio Emirates en octubre de ese año.

Según el medio inglés, el entonces mediocampista del equipo, el español Cesc Fábregas, mantuvo una charla con la soberana en la que conversaron acerca de "su amigo", el rey Juan Carlos de España. "Parece que la Reina sigue el fútbol y nos dijo que era hincha del Arsenal. Parecía saber definitivamente quién era yo e intercambiamos algunas palabras especiales", contó el joven Fábregas en diálogo con una radio española.

"Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina. Junto con muchos de nuestros seguidores hoy, nos tomaremos un tiempo para llorar y reflexionar sobre la increíble vida y el servicio dedicado de Su Majestad", publicó la cuenta oficial del Arsenal en Twitter tras conocerse el deceso de la monarca con el reinado más largo de la historia británica.

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, popularmente conocido como ‘Pelé, lamentó la muerte de la reina Isabel II a quien conoció en 1968, cuando la soberana visitó Brasil y fue invitada al mítico estadio Maracaná. Ante 85 mil personas, fue la encargada de entregarle la copa tras un partido que enfrentó a la entonces selección paulista con la selección de Río de Janeiro.

"Soy un gran admirador de la Reina Isabel II desde la primera vez que la vi en persona, en 1968, cuando vino a Brasil para ser testigo de nuestro amor por el fútbol y experimentó la magia de un Maracaná repleto. Sus hazañas han marcado generaciones. Este legado durará para siempre", puntualizó el futbolista en sus redes sociales.

Más adelante, en 1997, la soberana británica reconoció al "rey" Pelé como Caballero de Gran Bretaña, una mención de honor por considerarlo como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. A pesar de no poder ser llamado "sir" debido a su nacionalidad, el brasileño obtuvo el reconocimiento que es distinguido ne todo el mundo.

I have been a great admirer of Queen Elizabeth II since the first time I saw her in person, in 1968, when she came to Brazil to witness our love for football and experienced the magic of a packed Maracanã.



Her deeds have marked generations. This legacy will last forever. pic.twitter.com/13xyilesGT