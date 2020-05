Suspenden el lanzamiento de Space X y la NASA por mal clima

La NASA decidió posponer el despegue de la misión tripulada al espacio, operada con un cohete de la empresa SpaceX, debido a las malas condiciones climáticas. El lanzamiento se postergó para el sábado, y será en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en Florida.

"No haremos el lanzamiento hoy", detalló la NASA mediante sus canales oficiales. "Debido a las condiciones climáticas, el lanzamiento se cancela. La próxima oportunidad será el sábado 30 de mayo a las a las 3:22pm ET", publicaron. Es decir, a las 3:22 pm hora del este, 7:22 pm, GMT.

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh