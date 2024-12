La alianza de yihadistas y rebeldes, que lleva diez días avanzando de manera inexorable desde el noroeste de Siria contra las fuerzas del presidente Bashar al Assad, anunció este sábado el comienzo de la "etapa final" de sus operaciones para rodear la capital del país, Damasco. Mientras tanto, el Gobierno sirio asegura estar resistiendo en el norte, al tiempo que niega tanto el avance rebelde como la deserción de militares hacia Irak.

"Nuestras fuerzas han comenzado a poner en marcha la etapa final del cerco a la capital. Damasco nos aguarda", anunció el líder del grupo yihadista Hayat Tahrir Al Sham (HTS) y líder de la ofensiva, Abú Mohamed al Golani.

Desde que comenzó su ofensiva la semana pasada, los rebeldes sirios lograron apoderarse de las regiones de Alepo y Hama. Además, este sábado las fuerzas del gobierno sirio perdieron el control de la provincia de Daraa, ubicada en el sur del país y a casi 100 kilómetros de la capital, según Rami Abdel Rahman, director de la oenegé Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los rebeldes sirios, a las puertas de Homs, buscan "derrocar al régimen" de Asad

Por su parte, el comandante Hasan Abdel Ghani, de la alianza rebelde liderada por el grupo islamista Hayah Tahrir al Sham que la semana pasada lanzó la ofensiva en el noroeste, dijo que sus fuerzas están "a menos de 20 km de la puerta sur de la capital Damasco".

Mientras los yihadistas avanzan hacia Damasco, manifestantes parecen estar tomando las calles en los suburbios de la capital siria desafiando el control del presidente Bashar al-Assad. Según la BBC, imágenes de video publicadas en las redes sociales muestran a personas cantando y vitoreando mientras derriban una estatua del difunto padre del presidente Assad, Hafez, en el suburbio sureño de Jermana.

El gobierno Sirio desmintió el avance de los rebeldes hacia Damasco y la fuga de militares

Desde el gobierno Sirio desmintieron la llegada de rebeldes a Damasco y sostuvieron que estas informaciones se difunden con el objetivo de “sembrar caos entre los ciudadanos”. Además, negaron rotundamente que el ejército se haya retirado de sus posiciones a unos 10 kilómetros al suroeste de la ciudad.

Rebeldes sirios en la ciudad de Hama.

El Ministerio de Defensa afirmó que "las informaciones según las cuales nuestras fuerzas armadas, presentes en todas las zonas del campo de Damasco se retiraron, carecen de fundamento" y aseguraron que se trata de una “falsa campaña mediática”. Esta declaración se da en respuesta a la última observación de la oenegé OSDH, la cual sostuvo que el HTS está ya en la localidad de Artuz, a diez kilómetros de la capital.

En esta línea, desde el ejército también desmintieron la posible deserción en masa de sus fuerzas en el sur del país hacia Irak a través del cruce de Al Qaim, luego de que el Gobierno iraquí informara que cerca de 2.000 militares sirios cruzaron la frontera entre ambos países en busca de refugio ante la ofensiva de los rebeldes.

Además, la agencia de noticias estatal de Siria afirmó que "células durmientes" estaban publicando clips en las redes sociales desde áreas públicas de Damasco para sugerir que habían tomado el control de ellas "con el objetivo de sembrar el caos entre los ciudadanos".

“El objetivo es derrocar al régimen”, dice el líder de los yihadistas sirios

Por el momento, el Ejército sirio sigue combatiendo contra las fuerzas opositoras en el noroeste del país, concretamente en la provincia de Homs, la tercera más grande, para impedir el avance de los rebeldes hacia el norte de la capital.

"Nuestras fuerzas en la región meridional están llevando a cabo un despliegue de acuerdo con planes y órdenes militares", aseguraron desde el Ejército sobre los desplazamientos y utilizando un eufemismo que lleva empleando desde el comienzo de esta campaña cada vez que se retira de estas posiciones.

"Todos estos movimientos son normales y caen en el marco de las Fuerzas Armadas, que es lo que los círculos enemigos están tratando de retorcer para difundir rumores entre los ciudadanos", añadió el Ministerio de Defensa en su página de Facebook.

Rebeldes sirios en la ciudad de Hama.



Donald Trump aseguró que Estados Unidos no debe “involucrarse” en el conflicto en Siria

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que se desentenderá de la crisis abierta hace diez días en Siria para “acabar con Al Assad” y culpó al expresidente norteamericano Barack Obama de tener buena parte de la responsabilidad de la situación actual.

"Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Ésta no es nuestra lucha. Dejemos que (la situación) se desarrolle. No nos involucremos", escribió el futuro presidente estadounidense en un comunicado publicado en su red social Truth Social.

Asimismo, Trump acusó a Obama de haber sido incapaz de "honrar sus compromisos" en Siria y dejar la situación en manos de Rusia, "que está tan liada en Ucrania que parece incapaz de detener esta marcha, literalmente hablando, a través de Siria, un país que han protegido durante años".

Tiembla al Asad y la Casa Blanca pide a estadounidenses que "salgan de Siria ya mismo"

El republicano señaló que el avance de la oposición para expulsar a Al Assad y a las fuerzas rusas en el país "posiblemente es lo mejor que podía pasar" a Moscú. "En realidad, Siria nunca ha sido de mucho beneficio para Rusia. Quizás es lo mejor que les podría ocurrir. Solo ha servido para que Obama quedara como un estúpido", añadió.

Por su parte, desde Rusia, país estrechamente aliado al régimen de Bashar al Asad, consideraron "inaceptable" que Siria caiga en manos de "terroristas", según afirmó este sábado el canciller ruso Serguéi Lavrov.

"Es inaceptable permitir que un grupo terrorista tome el control de territorios, a comenzar porque la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU reafirma firmemente la soberanía, la integridad territorial y la unidad de la República Árabe Siria", declaró Lavrov, en referencia a un acuerdo de 2015 sobre una solución negociada de la guerra civil en ese país.

RV / Gi