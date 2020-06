Tensión entre India y China: tres militares muertos en la frontera

A la alarma por la propagación del coronavirus, se sumó ayer la tensión entre dos potencias nucleares con disputas territoriales. Al menos tres soldados indios murieron en un "violento enfrentamiento" con el ejército chino en la disputada frontera entre los dos países, en el peor choque en años entre los dos países. “Hay víctimas en ambas partes”, anunciaron las Fuerzas Armadas indias, mientras que Beijing no informó bajas y acusó a India de ser responsable del incidente por franquear dos veces la frontera.

Un militar indio en la región indicó a AFP que no hubo intercambio de disparos. "No se utilizó ninguna arma de fuego. Hubo combates cuerpo a cuerpo violentos", dijo esta fuente, que no quiso ser identificada porque no está autorizada a hablar con la prensa.

Las tropas de las dos potencias nucleares están inmersas desde principios de mayo en enfrentamientos a lo largo de la frontera, principalmente en Ladakh. Si bien ambas partes dicen querer “resolver pacíficamente” el conflicto, reforzaron con miles de soldados sus guarniciones militares.

Tras negociaciones entre generales de los dos ejércitos hace unos diez días, empezó un proceso de desmilitarización en algunas zonas disputadas en Ladakh. “Durante el proceso de desescalada en curso en el valle de Galwan se produjo un enfrentamiento violento la pasada noche que causó víctimas de ambas partes”, dijo el martes un vocero del ejército indio, lamentando la muerte de un oficial y de dos soldados por el lado indio.

Trump quiere mediar entre China e India por una disputa fronteriza

Por su parte, el portavoz chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo que las tropas indias habían atravesado la frontera y "provocado y atacado a personal chino, lo cual provocó un grave enfrentamiento".

Altos responsables de los gobiernos de Xi Jinping y Narendra Modi negocian actualmente para desactivar el conflicto, según el comunicado del ejército indio. “China e India están de acuerdo en seguir resolviendo los problemas bilaterales a través del diálogo”, dijo, por su parte, Beijing. “Pedimos de nuevo a India que controle a sus tropas en la frontera. No crucen la frontera, no causen problemas”, insistió Zhao Lijian.

A principios de mayo, militares de ambos países se enfrentaron a las piñas, con piedras y palos en la región de Sikkim, al este de India. Las peleas dejaron varios heridos. Las tensiones entre los dos países han ido en aumento en las últimas semanas a lo largo de su frontera común de 3.500 kilómetros, que nunca fue debidamente delimitada.

Los dos países se enfrentaron en una guerra relámpago en 1962. Desde entonces, tuvieron choques de baja intensidad. En 2017 hubo 72 días de enfrentamientos después de que fuerzas chinas avanzaran en la meseta disputada de Doklam, en la frontera entre China, India y Bután.

