Tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el envío de petroleros iraníes a Caracas

La recesión económica global aumentó las tensiones entre Venezuela, Irán y Estados Unidos. Para enfrentar la debacle petrolera y financiera que sufre el gobierno de Nicolás Maduro, Teherán prometió enviar buques con crudo, pero el líder opositor Juan Guaidó, respaldado por la Casa Blanca, hizo un llamado a la comunidad internacional para evitar la llegada de esa asistencia a su país.

“El ingreso de barcos de Irán a territorio venezolano no está autorizado por la Asamblea de Venezuela. Es ilegal y forma parte de las operaciones narcoterroristas de Maduro. La región debe cooperar con el gobierno legítimo de Venezuela para impedir que estos barcos ingresen al país”, expresó Gustavo Marcano, ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, en su cuenta de Twitter.

En tanto, Mohamad Javad Zarif, ministro iraní de Relaciones Exteriores, advirtió a Estados Unidos que no despliegue su Marina en el mar Caribe para impedir los envíos de petróleo de Irán a Venezuela. En una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, avisó que cualquier actuación en ese sentido sería “ilegal y una forma de piratería”.

La agencia de noticias iraní Fars informó que cuatro buques de guerra de la Marina estadounidense fueron desplegados en el mar Caribe con vistas a una "posible confrontación con petroleros iraníes".

Venezuela: entre el COVID-19 y la falta de petróleo

El propio Guaidó se refirió ayer a la crisis petrolera que vive su país, aunque no se refirió a la controversia con los buques iraníes. “No hay gasolina en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo porque la dictadura destruyó PDVSA. Nuestro deber es sacar a ese régimen corrupto y no descansaremos hasta lograrlo. No dejaremos de protestar. Estamos juntos”, aseveró.

Elliot Abrams, el enviado del Departamento de Estado estadounidense para Venezuela, acusó a Caracas de pagarle a Irán con oro para contribuir a la recuperación de su sector petrolero, muy perjudicado por la crisis económica que vive el país y por las sanciones del gobierno de Donald Trump. Con Estados Unidos en recesión y a seis meses de las elecciones presidenciales, la Casa Blanca apuesta a endurecer su pulseada con el Palacio de Miraflores para aumentar su activo electoral en Florida, un Estado crucial para lograr una mayoría en el Colegio Electoral.

Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero el sector opera por debajo de su capacidad. A pesar de la inmensa presión internacional, Maduro continúa en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas, Cuba, China y Rusia Teherán también apoya a Maduro en su disputa contra Guaidó, a quien unos cincuenta países reconocieron como presidente encargado del país.

LD