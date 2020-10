La revista Time eligió a Ofelia Fernández como una de las "líderes de la próxima generación" de 2020, a quien destacó como "la legisladora más joven de Latinoamérica" que "lucha por el derecho al aborto" desde "el living de su madre". La legisladora del Frente de Todos integra la lista en la que también figuran la cantante estadounidense Halsey y la modelo y activista trans británica Munroe Bergdorf, entre otros.

"Fernández fue electa a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2019, con solo 19 años. Ya era un ícono de la llamada 'ola verde' de Argentina: el movimiento por el derecho al aborto que ha arrasado en el país y la región en los últimos años. En 2018, mientras el Congreso argentino debatía un proyecto de ley para legalizar el aborto, Fernández reprendió a una sala llena de legisladores por no escuchar a su generación y por hacer más probables los despidos clandestinos y peligrosos", destacó la publicación estadounidense.

Fernández contó que, pese a la derrota en el Senado del proyecto legalizador del aborto, "todo el proceso fue como una lección de civismo al aire libre". Además, criticó el nivel parlamentario del debate. "Todos pensamos, si este es el nivel de habilidad, entrenamiento, experiencia en estas cámaras, entonces nadie puede decirnos que no podemos ocupar esos lugares nosotros mismos", agregó.

La joven narró además cómo se convirtió en la legisladora más joven del continente a los 19 años, pese a que en un principio dudaba que esa elección fuera "la mejor opción de vida" para ella, que militaba como dirigente estudiantil desde los 12 años. "No quería ser responsable de que los cambios no ocurrieran. Que sigan retrasando las acciones que los jóvenes piden sobre el medio ambiente, sobre el feminismo", dijo a la revista.

Trolls y trabajo remoto

Ofelia se refirió además a las agresiones que recibe desde las redes sociales, que llevaron a centenares de funcionarios y dirigentes a solidarizarse con ella. "La verdad es que me molesta. Tengo que recordarme a mí mismo que están haciendo esto no solo para que renuncie, sino también para desanimar a cualquier chica que me vea y se sienta inspirada a dar un paso al frente e involucrarse en el activismo estudiantil, los sindicatos o la política. Así que tengo que resistir", sostuvo.

Time destacó que la joven "pasó la mayor parte de su primer año en la legislatura trabajando desde la casa de su madre en el oeste de Buenos Aires" por la cuarentena ante la pandemia de coronavirus. "A través de reuniones legislativas y videos virales, ha estado tratando de convencer a la cámara para que apruebe propuestas que incluyen educación sexual ampliada, protección laboral y de vivienda para personas transgénero, capacitación sobre prejuicios de género para empleados de la ciudad y más", escribió la revista estadounidense.

Sin embargo, Fernández no pierde esperanzas sobre una votación favorable para el aborto en el futuro cercano. "Ya consideramos que este derecho es nuestro y solo necesitamos que se reconozca en el papel. Sé que podemos hacerlo", completó.

FF