Controversia por un video de Ofelia Fernández sobre Vicentin: "No defiendas estafadores"

La legisladora porteña Ofelia Fernández publicó un video en sus redes sociales apuntando contra la cerelaera Vicentin que el Gobierno buscó expropiar aunque luego, ante el rechazo de la oposición, empresarios y varias movilizaciones, empezó a analizar otras alternativas.

"No todos “somos Vicentin”, pero definitivamente Vicentin tiene lo que es de todos", dijo la legisladora del Frente de Todos en un breve mensaje en su cuenta de Twitter, que fue acompañado por un video de menos de medio minutos.

El video arranca con la imagen del ex dictador argentino Juan Carlos Onganía y diciendo que en 1966, le cedió las tierras a Vicentin. Luego sigue en 1979, con una foto de otro ex dictador: Jorge Videla, que "le dio el puerto" a la cerealera. Luego, aparece el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, asegurando que en 1982 estatizó su deuda. Finalmente, llega el turno del ex presidente Mauricio Macri, que en 2019 "le dio el equivalente a 100 años de planes sociales". "Vicentin estafó la pueblo. No defiendas estafadores. Nacionalización de Vicentin", concluye el video.

No todos “somos Vicentin”, pero definitivamente vicentin tiene lo que es de todos. pic.twitter.com/7p31sMZh90 — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 29, 2020

La publicación obtuvo 2.500 retweets y más de 5.300 me gusta. Sin embargo, también generó un fuerte rechazo del sector que critica la decisión del Gobierno de intervenir la cerealera.

"Que estrategico el kichnerismo al incorporar a este elfo domestico, medio carito pero 100% funcional y encima moviliza a la parte retrasada de la juventud", apuntó uno de los usuarios contra la legisladora porteña.

Que estrategico el kichnerismo al incorporar a este elfo domestico, medio carito pero 100% funcional y encima moviliza a la parte retrasada de la juventud — Franco🇦🇷 (@franquirozsolla) June 29, 2020

Otros, por ejemplo, desmintieron que Cavallo haya estatizado la deuda de Vicentin. "Cavallo no estatizó la deuda de Vicentín, burra", manifestó un usuario que compartió una imagen de Wikipedia, mientras que otro se preguntó si lo que hizo Cavallo no es lo mismo que busca hacer el Gobierno de Alberto Fernández.

Cavallo no estatizó la deuda de Vicentín, burra. pic.twitter.com/4KJFkiLrpz — Marcos Falcone (@hiperfalcon) June 29, 2020

"Cavallo estatizo su deuda"

¿No estas haciendo lo mismo? Estas garpando la deuda de Vicentin con el iva de los fideos que tanto odias. No podes manejar tanta hipocresía #OfeliaNoDonaSuSueldo — Adoorni (@adoorni) June 29, 2020

"Ofelia, no le pagues al que te hizo el video, salta de 1982 al 2019, comiéndose 25 años de gobiernos peronistas, beso" expresó otro usuarios. Uno de ellos, apuntó contra una de las comparaciones del video: "100 años de planes sociales son cuatro billones ciento sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete dólares al cambio oficial. (U$D 4.164.258.666.667) Cualquier pelotudez tweetea la piba".

Ofelia, no le pagues al que te hizo el video, salta de 1982 al 2019, comiéndose 25 años de gobiernos peronistas, beso. — Winston (@Winston_Dunhill) June 29, 2020

100 años de planes sociales son cuatro billones ciento sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete dólares al cambio oficial. (U$D 4.164.258.666.667) Cualquier pelotudez tweetea la piba. #ofelia — Vidi Sibilla (@vidisibilla) June 29, 2020

En esa línea, el economista Manuel Adorni criticó: "Estimada Ofelia: Vicentín es de Vicentín. A los sumo de su gente, de su pueblo y de su historia. No justifiquen el robo. En tal caso, ¿usted toma noción de lo que Vicentín ha aportado en impuestos en sus 90 años?. Vicentín no es de todos y mucho menos de los políticos. Saludos".

Estimada Ofelia: Vicentín es de Vicentín. A los sumo de su gente, de su pueblo y de su historia. No justifiquen el robo. En tal caso, ¿usted toma noción de lo que Vicentín ha aportado en impuestos en sus 90 años?. Vicentín no es de todos y mucho menos de los políticos. Saludos. https://t.co/wZAJfjJk4q — Manuel Adorni (@madorni) June 29, 2020

"Porque mientras más de la mitad del país pasa hambre y no cobra un peso, ella a fin de mes recibe $200.000 sin haber salido un solo día de su casa y se la da de defensora del pueblo. Pendeja cara dura", manifestó un usuario, mientras otro chicaneó: "Mirala a Ofelia militando la estatización de deuda privada".

“Ofelia”

Porque mientras más de la mitad del país pasa hambre y no cobra un peso, ella a fin de mes recibe $200.000 sin haber salido un solo día de su casa y se la da de defensora del pueblo. Pendeja cara dura. — ¿Por qué es tendencia? Política (@trendingpolitik) June 29, 2020

Mirala a Ofelia militando la estatización de deuda privada. — Ludwig von Pato (@22xTJuan) June 29, 2020

"Ofelia deja de pasarte la constitución por el orto y léela. Sabes quien tiene lo que es de todos? Vos y toda la corporación política. En lo que va del año ya cobraste $1.260.000 (esa plata es nuestra, de todos los contribuyentes, y que además nos la sacaron por la fuerza.)", dijo un usuario y otro también criticó: "Ofelia Fernandez sube un video diciendo que Vicentín es del pueblo porque recibió siempre ayuda del estado. Imaginense si nos pusiéramos a reclamar nuestra parte del estado por todos los aportes que hicimos".

Ofelia deja de pasarte la constitución por el orto y léela. Sabes quien tiene lo que es de todos? Vos y toda la corporación política. En lo que va del año ya cobraste $1.260.000 (esa plata es nuestra, de todos los contribuyentes, y que además nos la sacaron por la fuerza.) https://t.co/mD1aRGr126 — Friedrich Hayek (@FriedrichHayek_) June 29, 2020

Ofelia Fernandez sube un video diciendo que Vicentín es del pueblo porque recibió siempre ayuda del estado. Imaginense si nos pusiéramos a reclamar nuestra parte del estado por todos los aportes que hicimos. — Jóvenes Republicanos PBA (@JoRep_pba) June 29, 2020

EDMC