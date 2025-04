La electricidad fue restablecida este martes en España y Portugal luego de varias horas sin suministro por un apagón masivo cuyo origen aún no fue determinado. El corte generó una jornada de importantes complicaciones en toda la península ibérica.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, hacia las 4:00 de la madrugada local el operador Red Eléctrica de España indicó que el 87,37% del suministro eléctrico ya se encontraba restituido.

Por su parte, en Portugal, la empresa operadora REN comunicó que 6,2 millones de los 6,5 millones de usuarios ya contaban nuevamente con servicio.

En las calles de ciudades como Madrid y Lisboa, el retorno de la electricidad fue celebrado por la población. "La gente está atónita, porque esto nunca había pasado en España", expresó un trabajador en la capital española.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, describió el apagón como un hecho inédito. "En apenas cinco segundos se perdieron 15 gigavatios, equivalente al 60% de la demanda", explicó.

Además, señaló que "no se descarta ninguna hipótesis" sobre las causas de la interrupción y recomendó que los trabajadores no esenciales no concurran a sus lugares de trabajo durante la jornada del martes.

La falla en el suministro eléctrico tuvo impacto en varios servicios. Trenes, ascensores, semáforos y redes de telecomunicaciones se vieron afectados, lo que provocó congestión vehicular y problemas en las comunicaciones. Al menos 11 trenes quedaron detenidos con pasajeros a bordo durante varias horas.

Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que "no hay indicios de ciberataque", mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció asistencia técnica a España "gracias a la experiencia adquirida en años de guerra".

El tráfico aéreo también se vio comprometido en ciudades como Madrid, Barcelona y Lisboa, lo que agravó el panorama general.

Por el momento, especialistas continúan investigando las posibles causas del apagón. No se descartan fallas técnicas ni intervenciones externas.

Apagón en España: por fallas en los respiradores mueren cuatro personas

Cuatro personas fallecieron en las últimas horas como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico provocada por el apagón registrado este lunes en España, que afectó el funcionamiento de equipos médicos domiciliarios.

En la localidad gallega de Taboadela, provincia de Ourense, tres integrantes de una misma familia murieron este martes alrededor del mediodía, presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono. Según reportó La Voz de Galicia, uno de ellos necesitaba un respirador eléctrico, por lo que instalaron un generador para mantenerlo en funcionamiento. La mala combustión del equipo provocó la propagación de monóxido de carbono en el interior de la vivienda, lo que habría causado el fallecimiento de los ocupantes.

Un apagón masivo paralizó España, Portugal y el sur de Francia

De acuerdo con fuentes de los servicios de emergencias citadas por Europa Press, las víctimas fueron un matrimonio de 81 y 77 años, y su hijo de 56. Los cuerpos fueron hallados por una persona que acudió al domicilio.

En otro hecho relacionado, una mujer de 46 años que utilizaba un equipo de oxígeno falleció en su casa de la localidad valenciana de Alzira. El aparato dejó de funcionar debido al corte de energía, según informó la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Los agentes fueron alertados a las 13:00 horas desde la sala del 091 tras reportarse que la mujer, quien padecía una enfermedad pulmonar, había dejado de respirar. A pesar de las maniobras de reanimación, se constató su fallecimiento, que fue atribuido a causas naturales por las autoridades.

