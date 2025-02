El gobierno de Estados Unidos pareció dar un paso atrás este miércoles, luego de que la propuesta del presidente Donald Trump de tomar el control de la Franja de Gaza provocara un gran revuelo y la advertencia del secretario general de la ONU contra una "limpieza étnica" en el territorio palestino.

Un día después de que el magnate republicano afirmara que "Estados Unidos tomará el control" de Gaza y los palestinos "se irán a otros países", su gabinete pareció restar importancia al anuncio. En ese sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el mandatario quería que los palestinos fueran "reubicados temporalmente" fuera de Gaza en lugar de reasentados permanentemente en países de mayoría árabe como Egipto.

"El presidente no se ha comprometido a desplegar tropas sobre el terreno en Gaza", precisó. Cuando un periodista quiso tener detalles, Leavitt respondió: "No se ha comprometido a eso todavía". Estados Unidos "no financiará la reconstrucción de Gaza", añadió. Trump ha sido "muy claro" en cuanto a que espera que aliados en la región, "particularmente Egipto y Jordania, acepten refugiados palestinos, temporalmente, para que podamos reconstruir sus hogares", prosiguió.

Ante una ola de críticas de los palestinos, los gobiernos árabes y los líderes mundiales, el secretario de Estado, Marco Rubio, precisó que cualquier transferencia de habitantes de Gaza sería temporal, mientras que la Casa Blanca insistió en que no había ningún compromiso de enviar tropas estadounidenses. Al respecto, dijo que la idea "no fue pensada como hostil" y la describió como un "acto generoso: la oferta de reconstruir y estar a cargo de la reconstrucción".

Pese a las críticas, Trump insistió el miércoles en que "a todo el mundo le encanta" su oferta. El republicano ofreció pocos detalles sobre cómo Estados Unidos podría expulsar a más de dos millones de palestinos o controlar el territorio asolado por la guerra y declaró el martes: "Estados Unidos tomará control de la Franja de Gaza y haremos un trabajo con ella también. Seremos dueños de ella".

El magnate hizo la propuesta en una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justo cuando Israel y el grupo islamista palestino Hamás negocian la "segunda fase" de un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra en Gaza. El primer ministro israelí cree que la propuesta puede "cambiar la historia".

Netanyahu depende de sus alianzas con fuerzas políticas que sueñan con reinstaurar colonias en la Franja, de donde Israel se retiró unilateralmente en 2005 por decisión del entonces primer ministro, Ariel Sharon. Al respecto, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, del ultraderechista Partido Sionista Religioso, prometió hacer todo lo posible para "enterrar definitivamente" la idea de un Estado palestino.

Tras más de 15 meses de guerra desencadenada por el ataque de Hamás en octubre de 2023 en suelo israelí, gran parte de la Franja de Gaza está arrasada. Desde finales de enero rige un alto el fuego que ha permitido el canje de rehenes israelíes por presos palestinos.

Las críticas internacionales a la propuesta de Donald Trump

La idea de Trump parece imposible de concretar, ya que se enfrenta a varios obstáculos: el apego de los palestinos a su tierra, la oposición de los países árabes y las reglas del derecho internacional. Hamás, que gobierna el territorio palestino desde 2007, rechazó la propuesta y un portavoz del movimiento, Abdel Latif al Qanu, la calificó de "racista (...) alineada con la extrema derecha israelí". El movimiento palestino estima que la idea "solo echará más leña al fuego".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, también la rechazó "enérgicamente". "No permitiremos que se violen los derechos de nuestro pueblo", dijo Abás, a la cabeza de un ejecutivo con un poder limitado en Cisjordania.

Para los palestinos, cualquier intento de obligarlos a salir de Gaza recuerda el trauma de la Nakba ("catástrofe" en árabe), el desplazamiento masivo y la expulsión de cientos de miles de personas de sus hogares tras la creación del Estado de Israel en 1948. "Soy gazatí, mi padre y mi abuelo son originarios de aquí (...). Solo tenemos una opción: morir o vivir aquí", afirmó Ahmed Halasa, de 41 años.

El rey jordano reiteró su oposición a "cualquier intento" de desplazamiento de la población palestina. Mediadores en el conflicto, como Egipto y Catar, también lo condenaron. La Liga Árabe considera la propuesta una "receta para la inestabilidad", rechazada asimismo por Turquía, China, Brasil o Chile, entre otros. Además, países como Francia, España y Alemania expresaron su oposición y la Unión Europea afirmó que Gaza es una "parte integral" de un futuro Estado palestino.

En coincidencia con esa postura, el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem calificó la oferta de Trump de "alocada", y la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, de "forma de colonización del siglo XXI". "Gran parte de la destrucción en Gaza refleja una política israelí calculada para hacer inhabitables partes de la Franja", opinó Lama Fakih, de la ONG Human Rights Watch. "Estados Unidos pasaría de ser cómplice de crímenes de guerra a perpetrar directamente atrocidades", añadió.

Sumado a esto, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, alertó contra cualquier intento de "limpieza étnica" en Gaza. "En esencia, el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino consiste en el derecho de los palestinos a vivir simplemente como seres humanos en su propia tierra", manifestó en un discurso ante un comité de la ONU que se ocupa de los derechos de los palestinos.

A finales de enero, Trump había lanzado un plan para "limpiar" Gaza, proponiendo que Egipto y Jordania saquen a los palestinos del territorio en un intento por crear la paz en Oriente Medio. Además, expresó que el traslado de los habitantes podría ser "temporal o podría ser a largo plazo".

Al describir Gaza como un "sitio de demolición" después de la guerra entre Israel y Hamás, Trump contó que había hablado con el rey Abdullah II de Jordania sobre el tema y que esperaba hablar con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, el domingo. "Me gustaría que Egipto aceptara a la gente. Y me gustaría que Jordania aceptara a la gente", indicó el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One.

"Estamos hablando de probablemente un millón y medio de personas, y simplemente limpiamos todo ese lugar. Ya sabes, a lo largo de los siglos ha habido muchos, muchos conflictos en ese lugar. Y no sé, algo tiene que pasar", continuó. La gran mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza fueron desplazados, a menudo varias veces, por la guerra que comenzó con el ataque del grupo terrorista al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

"Es literalmente un sitio de demolición en este momento, casi todo está demolido y la gente está muriendo allí. Así que prefiero involucrarme con algunas de las naciones árabes y construir viviendas en un lugar diferente donde tal vez puedan vivir en paz para variar", añadió. La ofensiva de represalia de Israel dejó gran parte del territorio palestino en ruinas, con la infraestructura destruida, y las Naciones Unidas estiman que la reconstrucción llevará muchos años.

En octubre, durante su campaña presidencial, Trump dijo que Gaza, devastada por la guerra, podría ser "mejor que Mónaco" si se "reconstruyera de la manera correcta". Al respecto, su yerno y exempleado de la Casa Blanca, Jared Kushner, sugirió en febrero que Israel vaciara Gaza de civiles para liberar el potencial de su "propiedad costera".

