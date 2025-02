Trump quiere que los palestinos salgan de Gaza y vayan a vivir a "casas bonitas" en otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en Washington al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y reiteró su audaz propuesta: a su entender, los palestinos deberían abandonar la Franja de Gaza en busca de nuevos horizontes y dejar atrás las sombras de la muerte y la guerra. Los palestinos, apuntó Trump momentos antes de entrevistarse con Netanyahu en la Casa Blanca, "están ahí porque no tienen otra alternativa".

"¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento", añadió en referencia a la destrucción que arrasó el enclave sobre el Mediterráneo durante la guerra que estalló tras el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023 sobre el sur de Israel. "¿Por qué querrían volver? El lugar ha sido un infierno" a causa del conflicto, insistió el presidente norteamericano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entraron a Gaza poco después del ataque del 7/10, con el objetivo de destruir las capacidades militares de Hamas y recuperar a los cerca de 250 rehenes que el grupo islamista secuestró durante la invasión. El ataque del grupo islamista dejó 1200 muertos en el sur de Israel, muchos de ellos asesinados a sangre fría. Muchos otros fueron vejados frente a las cámaras de los teléfonos de los terroristas, quienes transmitieron los videos en vivo a través de las redes sociales.

La represalia israelí tuvo mucho de venganza: las tropas de las FDI destruyeron gran parte del territorio palestino y dejaron atrás decenas de miles de muertos, muchos de ellos civiles, aunque no se conocen datos certeros porque los miembros de Hamas no usan uniforme cuando pelean y esconden sus bajas entre la población no combatiente.

Ahora, después de quince meses de combates y mientras todavía languidecen en el territorio palestino decenas de rehenes (se estima que varios de los setenta y nueve que todavía no volvieron están muertos), se mantiene el cese del fuego en Gaza. La interrupción de los combates, gestionada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, abrió las puertas a un proceso de intercambio de rehenes por presos palestinos pero mantiene las incógnitas sobre el futuro de Gaza.

Todavía no existe un plan concreto para el "día después" en el enclave palestino, aunque se espera que algunas potencias árabes ayuden en la reconstrucción y el mantenimiento del orden. Por cierto, se estima que el negocio de reconstruir Gaza involucrará al menos 80.000 millones de dólares, y países de la región, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están listos para recuperar la zona y, de paso, posicionarse mejor en el escenario internacional.

De todas maneras, y con el marco de las dudas sobre el "día después", Trump viene impulsando la idea de desplazar a cientos de miles de gazatíes a países amigos, comenzando por Jordania y Egipto, que -al menos públicamente- rechazaron de plano la iniciativa. Este martes, junto a Netanyahu, Trump reforzó la presión. "Creo que Gaza es un lugar de demolición en estos momentos", dijo el presidente, que volvió a la Casa Blanca el 20 de enero último.

En el enclave palestino "casi no queda ningún edificio en pie y los que quedan se van a derrumbar -continuó-. Creo que necesitamos otro lugar que haga feliz a la gente".

Como buen empresario del sector del inmobiliario, Trump dijo que su meta es "conseguir una zona bonita para reasentar a la gente, de forma permanente, en casas bonitas, donde puedan ser felices y no ser asesinados, como está pasando en Gaza", donde "todo es un desastre".

La idea de desplazar a los palestinos de Gaza solamente flotaba en las mentes de los sectores israelíes judíos anti-árabes más extremistas. Hasta que Trump la recogió como elemento para negociar el futuro de la región a su manera.

El rostro cambiado del Medio Oriente

"Las decisiones que tomamos durante la guerra ya cambiaron la faz de Oriente Medio", dijo por su parte Netanyahu. "Nuestras decisiones y el coraje de nuestros soldados rediseñaron el mapa", añadió el primer ministro. "Pero creo que, trabajando en estrecha colaboración con el presidente Trump, podemos rediseñarlo aún más y para mejor", enfatizó.

Netanyahu dijo que buscará "fortalecer la seguridad, ampliar el círculo de paz y lograr una era de paz notable mediante la fortaleza".

El primer ministro israelí afirmó que la reunión con Trump -la primera del presidente estadounidense con un líder extranjero desde que asumió el gobierno- se agendó para "tratar temas importantes, cuestiones críticas que enfrentan Israel y nuestra región".

Según el jefe del gobierno de Jerusalén, el temario pasó por "la victoria sobre Hamás, lograr la liberación de todos nuestros rehenes y enfrentar el eje terrorista iraní en todos sus componentes, un eje que amenaza la paz de Israel, el Medio Oriente y el mundo entero".

Con información de IsraelEconomico.com

