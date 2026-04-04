Trump lanzó un ultimátum de 48 horas a Irán y el régimen lo rechazó

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un nuevo ultimátum contra Irán, en este caso más acotado que en otras oportunidades. Sostuvo que desatará un “infierno” sobre el país persa si en 48 horas no llega a un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial bloqueada por la Guardia Republicana. Teherán lo rechazó, en un fuerte desafío militar.

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para cerrar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en su red Truth Social, en referencia a la última advertencia emitida el 26 de marzo. “El tiempo se acaba. (Tienen) 48 horas, antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, afirmó el presidente estadounidense, y cerró con “¡Gloria a Dios!”.

A las pocas horas, el mando militar de Irán rechazó la amenaza del mandatario estadounidense. El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”. “Se les abrirán las puertas del infierno”, agregó el iraní, en alusión a lo dicho por Trump.

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Aliabadi también adelantó que la Guardia Revolucionaria está desplegando nuevos sistemas de defensa aérea de producción nacional para atacar los aviones estadounidenses que sobrevuelen su territorio.

La respuesta iraní demuestra que su cúpula militar está dispuesta a continuar la confrontación con los medios que tienen, lo que alargaría la guerra en Oriente Medio, con todas las consecuencias que esto implica.

Más jefes militares eliminados. Dentro de la tanda de mensajes que publicó este sábado en su red social, Trump afirmó que “muchos” líderes militares de Irán murieron en un ataque contra la capital de la república islámica.

Junto con el mensaje, publicó en su plataforma Truth Social un video con explosiones nocturnas sobre una ciudad de Teherán, pero sin precisar cuándo ocurrió la acción militar.

“¡Muchos de los Líderes Militares de Irán, que los han dirigido de manera deficiente y poco sensata, han sido eliminados, junto con mucho más, con este ataque masivo en Teherán!”, escribió Trump.

Bombardeos. La última amenaza de Trump se produjo después de que un ataque cerca de una central nuclear iraní provocara evacuaciones, y cuando Teherán anunció nuevos ataques contra países del Golfo e Israel.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado un buque mercante en Bahréin, mientras mantenía su férreo control sobre el estrecho de Ormuz y continuaba atacando objetivos económicos en sus vecinos del Golfo, a los que considera vinculados al esfuerzo bélico entre EE.UU. e Israel.

Los ataques económicos también se están produciendo en sentido contrario. Un ataque israelí o estadounidense contra un centro petroquímico en el suroeste de Irán causó la muerte de cinco personas, según el vicegobernador de la provincia de Juzestán.

Los bombardeos de ambos bandos se han centrado cada vez más en instalaciones económicas e industriales, lo que ha suscitado temores de una interrupción más generalizada del suministro energético mundial.

Horas antes, un bombardeo cerca de la planta nuclear iraní de Bushehr mató a un guardia y obligó a Moscú a desalojar a 198 trabajadores de nacionalidad rusa. Tanto la cancillería rusa como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) lo condenaron enérgicamente.

El jefe del OIEA recordó que las plantas de energía nucleares o sus áreas cercanas “nunca deben ser atacadas” y expresó su “profunda preocupación” por el bombardeo, el cuarto incidente de ese tipo en solo unas semanas.

Rusia, que ayudó a construir la planta y colabora en su funcionamiento, condenó el ataque, al que calificó de “nefasto”, y llamó a cesar “inmediatamente” los ataques “contra las instalaciones nucleares iraníes”.