Después de España, la nieve tapa a Japón: al menos ocho muertos y 240 heridos

Al menos ocho personas murieron y 240 resultaron heridas por la impactante tormenta de nieve que azotó las regiones costeras de Japón durante todo este fin de semana. Entre las ciudades más comprometidas por el temporal se encontraban Niigata, Ishikawa, Fukui y Toyama, con registros de hasta tres metros de nieve. El sábado las fotos de fuertes nevadas habían llegado desde España, con Madrid y buena parte del país ibérico soportando las peores tormentas de ese tipo en 60 años.

Muchas de las víctimas fatales perdieron sus vidas mientras limpiaban la nieve acumulada en las regiones afectadas. Un hombre de unos 60 años fue encontrado muerto en un automóvil enterrado por la nieve en la ciudad de Himi, según la agencia oficial de noticias japonesa, Kyodo.

PM Suga: Forecasts indicate heavy snow will continue to blanket vast areas. The Government is closely collaborating with local governments and relevant operators to conduct work to recover electricity and remove snow by the Self-Defense Forces. We will remain vigilant (1/3) pic.twitter.com/4RkTNNnNP8